Google Messages cuối cùng cũng có tính năng người dùng mong chờ

Nhờ vào các tính năng như nhắn tin RCS, mã hóa đầu cuối và nhiều tính năng khác, Google Messages đã trở thành một trong những ứng dụng nhắn tin tốt nhất dành cho hệ điều hành Android. Hiện tại, ứng dụng này cũng là lựa chọn mặc định trên các smartphone Galaxy sau khi Samsung Messages chính thức ngừng hoạt động.

Ứng dụng Google Messages trên điện thoại Android.

Mới đây, Google đã giải quyết một trong những điều khó chịu nhất của người dùng đối với Google Messages bằng cách giới thiệu khả năng thiết lập chủ đề và hình nền trò chuyện tùy chỉnh. Đây là chi tiết không quá bất ngờ bởi trước đó, đã có nhiều tin đồn về việc Google sẽ bổ sung các tùy chọn cá nhân hóa cho ứng dụng nhắn tin của mình. Cụ thể, vào tháng 6, một số người dùng thử nghiệm đã phát hiện ra tùy chọn thay đổi chủ đề và hình nền trong ứng dụng, cho thấy công ty đang nỗ lực mang lại lợi thế cá nhân hóa cho Google Messages.

Giờ đây, người dùng có thể cá nhân hóa cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng hình nền và chủ đề tùy chỉnh. Ví dụ, họ có thể thêm ảnh nhóm gia đình làm hình nền cho cuộc trò chuyện nhóm. Đặc biệt, chủ đề trò chuyện chỉ hiển thị cho người dùng đã tạo ra nó, thay vì áp đặt cho tất cả mọi người trong cuộc trò chuyện, một chi tiết giúp mang lại trải nghiệm tốt hơn so với các tùy chọn màu sắc trước đây.

Bên cạnh khả năng cá nhân hóa, Google Messages cũng đã nhận được nhiều nâng cấp khác, bao gồm giao diện mới theo phong cách iMessage, giúp ứng dụng trở nên dễ sử dụng hơn và mang lại cảm giác như một ứng dụng nhắn tin thực thụ.

Tùy chọn Chat theme trong Google Messages.

Cách thay đổi chủ đề và hình nền trong Google Messages

Để tận dụng các tính năng cá nhân hóa mới, người dùng cần đảm bảo rằng tính năng RCS đã được bật. Quá trình tùy chỉnh hình nền và chủ đề trong Google Messages rất đơn giản. Để bắt đầu, hãy cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Sau đó, thực hiện theo các bước sau:

- Mở Google Messages và chạm vào cuộc trò chuyện RCS mà người dùng muốn thay đổi.

- Nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải và chọn Chat theme từ menu hiện ra.

- Trong mục Colors, chọn màu cho tin nhắn mà mình ưa thích.

- Nhấn Choose a photo và chọn hình ảnh từ thư viện của thiết bị để làm hình nền.

- Nhấn Apply để lưu thay đổi.

Nếu không có hình ảnh nào phù hợp, người dùng có thể chọn từ các chủ đề mà Google cung cấp.