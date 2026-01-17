Xu hướng dùng công cụ nhắn tin nội bộ sau lùm xùm Zalo thu thập dữ liệu người dùng

Rủi ro từ ứng dụng nhắn tin

Trong môi trường làm việc hiện nay, nền tảng nhắn tin đã trở thành kênh trao đổi quen thuộc trong hoạt động hằng ngày của cá nhân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi nhiều tổ chức sử dụng nền tảng do bên thứ ba cung cấp vốn thường đan xen với trao đổi cá nhân thì rủi ro phát sinh ngày càng rõ rệt, đặc biệt khi nhà cung cấp điều chỉnh chính sách như vừa qua với ứng dụng Zalo.

Theo cảnh báo của các chuyên gia, các nội dung trao đổi nội bộ không chỉ đơn thuần là tin nhắn mà còn là tài sản dữ liệu quan trọng của công ty. Mất quyền kiểm soát những dữ liệu này có thể làm gia tăng rủi ro an toàn thông tin, lộ dữ liệu nhạy cảm, gián đoạn hoạt động và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.

Người dùng ngày càng lo ngại các ứng dụng nhắn tin thu thập dữ liệu.

Vì vậy, nền tảng nhắn tin ngày nay cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng CNTT, nơi dữ liệu phải được bảo vệ chặt chẽ và do tổ chức toàn quyền quản lý. Không chỉ phục vụ trao đổi thông tin, nền tảng cần kết nối chặt với hệ thống vận hành và quy trình nội bộ, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả làm việc đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu.

Trước những thay đổi này, nhiều tổ chức bắt đầu xem xét lại cách triển khai các công cụ phục vụ công việc và trao đổi thông tin. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng bên ngoài, các giải pháp triển khai tại chỗ ngày càng được chú ý. Khi hệ thống được đặt tại công ty và do chính mình kiểm soát, doanh nghiệp có thể quản lý toàn diện vị trí lưu trữ, quyền truy cập và cách dữ liệu được bảo vệ trong suốt vòng đời.

Chẳng hạn, Synology Office Suite là một ví dụ cho hướng tiếp cận này, cung cấp các ứng dụng phục vụ trao đổi và làm việc nội bộ như nhắn tin, lưu trữ tệp, email, lịch làm việc và chỉnh sửa tài liệu, giúp toàn bộ dữ liệu trao đổi và công việc luôn nằm trong hệ thống của tổ chức.

Nền tảng nhắn tin nội bộ giúp bảo mật dữ liệu.

Xu hướng nhắn tin nội bộ

Dưới đây là một số cách nền tảng nhắn tin nội bộ có thể được triển khai trong hệ thống doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và bảo vệ dữ liệu:

Trao đổi thông tin tập trung và kiểm soát dữ liệu

Khi được triển khai trên hạ tầng riêng, nền tảng nhắn tin nội bộ trở thành trung tâm kết nối con người, quy trình và hệ thống. Hoạt động tích hợp và tự động hóa chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu nằm trong môi trường an toàn và có thể kiểm soát.

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu trao đổi trong hệ thống nội bộ giúp doanh nghiệp kiểm soát vị trí dữ liệu, phân quyền truy cập theo vai trò và áp dụng chính sách bảo mật phù hợp với yêu cầu quản trị. Nhờ đó, rủi ro truy cập trái phép, rò rỉ dữ liệu hoặc ảnh hưởng từ việc thay đổi điều khoản dịch vụ của nền tảng bên ngoài được giảm thiểu đáng kể.

Tự động hóa các công việc lặp lại

Nền tảng nhắn tin nội bộ có thể hỗ trợ nhiều tình huống vận hành thực tế, chẳng hạn tự động trả lời các câu hỏi thường gặp nhằm giảm khối lượng công việc lặp lại. Trong nhiều tổ chức, bộ phận nhân sự hoặc tài chính thường xuyên tiếp nhận những câu hỏi giống nhau liên quan đến quy trình và chính sách. Khi xây dựng hệ thống hỏi đáp kết nối với nền tảng nhắn tin, chatbot có thể phản hồi ngay lập tức.

Kết nối với hệ thống và thiết bị

Hoạt động của doanh nghiệp thường gắn liền với nhiều hệ thống như lịch làm việc, hệ thống CNTT, máy chủ hoặc thiết bị vận hành. Khi nền tảng nhắn tin được kết nối với các hệ thống này, các thông báo quan trọng có thể được tập trung về một kênh duy nhất. Trong môi trường sản xuất hoặc trung tâm dữ liệu, thiết bị có thể tự động gửi cảnh báo khi phát hiện sự cố, giúp đội ngũ kỹ thuật hoặc bộ phận phụ trách kịp thời xử lý và giảm thiểu rủi ro do thông tin đến chậm.

Ứng dụng AI và hỗ trợ thông minh

Khi AI ngày càng được sử dụng nhiều trong soạn thảo nội dung, xử lý dữ liệu và tổng hợp thông tin, nhiều tổ chức tìm cách ứng dụng AI mà vẫn giữ quyền kiểm soát dữ liệu. Với mô hình triển khai tại chỗ, các công cụ AI có thể hoạt động trực tiếp trong nền tảng nhắn tin của doanh nghiệp, giúp nhân viên tận dụng lợi ích của AI mà không làm dữ liệu nhạy cảm bị đưa ra ngoài hệ thống.