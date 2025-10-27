Apple Maps sắp “bán chỗ đứng” cho doanh nghiệp khiến người dùng iPhone khó chịu

Theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, động thái này cho phép các doanh nghiệp, như nhà hàng và cửa hàng, trả tiền để danh sách của họ được hiển thị nổi bật hơn trong kết quả tìm kiếm.

Các doanh nghiệp hay nhà hàng có thể được ưu tiên xuất hiện trên Apple Maps nếu sẵn sàng trả tiền.

Kế hoạch này cho thấy Apple đang “gây chú ý” đến việc đưa quảng cáo vào một trong những ứng dụng cốt lõi của mình, trái ngược với suy nghĩ rằng hệ sinh thái của Apple là nơi tránh xa quảng cáo. Khái niệm này tương tự như quảng cáo tìm kiếm trên App Store, nơi các nhà phát triển có thể chi tiền để có vị trí hàng đầu trong các truy vấn tìm kiếm.

Đây rõ ràng là động thái đáng ngại đối với người dùng Apple, đặc biệt khi đây được xem là công ty không có truyền thống quảng cáo. Apple nổi tiếng với việc bán phần cứng cao cấp và xây dựng thương hiệu dựa trên quyền riêng tư và trải nghiệm người dùng. Việc thêm quảng cáo của bên thứ ba vào Apple Maps có thể dẫn đến phản ứng dữ dội từ khách hàng, những người đã bày tỏ sự không hài lòng với việc Apple liên tục quảng bá các dịch vụ như Apple TV+ và AppleCare+ trên các thiết bị mà họ đã trả tiền.

Trải nghiệm Apple Maps có thể sẽ rất khác vào năm sau.

Ông Gurman nhận định rằng việc tích hợp quảng cáo vào Apple Maps có thể làm giảm giá trị trải nghiệm cao cấp mà Apple đã xây dựng. Mặc dù Apple khẳng định rằng giao diện quảng cáo sẽ “tốt hơn” và sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung liên quan, nhiều người dùng vẫn lo ngại rằng quảng cáo vẫn sẽ làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng ứng dụng, ngay cả khi chúng được cải tiến.

Quan trọng hơn, nhiều người tin rằng động thái này dường như không phải vì lợi ích của người dùng mà chủ yếu nhằm tăng doanh thu từ dịch vụ của Apple.