Google đang thử nghiệm tính năng rất cần thiết cho Google Maps

Phiên bản beta mới nhất của Google Maps (phiên bản 25.44.03.824313610) được ghi nhận sẽ giới thiệu một tính năng hữu ích: chế độ tiết kiệm pin. Khi chế độ này được kích hoạt, Google Maps sẽ chỉ hiển thị những thông tin quan trọng nhất giúp giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng.

Google Maps sẽ không còn ngốn pin nữa.

Để bật chế độ tiết kiệm pin, người dùng chỉ cần nhấn nút nguồn trong khi lái xe. Trong chế độ này, thông tin hiển thị sẽ bị giới hạn, chỉ bao gồm lượt rẽ tiếp theo và độ dài hành trình. Màn hình sẽ chuyển sang chế độ đen trắng, và một số thông tin quan trọng như tên đường hiện tại và tên đường sắp rẽ sẽ không còn xuất hiện. Điều này có thể khiến người dùng dễ dàng rẽ nhầm đường nếu không nhớ tên các con phố.

Mặc dù một số người dùng có thể quen với việc nghe chỉ dẫn dựa trên đèn giao thông hoặc biển báo dừng, việc thiếu tên đường có thể gây khó khăn trong việc điều hướng. Hiện tại, chưa rõ liệu Google Maps có tiếp tục cung cấp chỉ dẫn bằng giọng nói trong chế độ tiết kiệm pin hay không.

Giao diện chế độ tiết kiệm pin trên Google Maps.

Chế độ mới này hoạt động độc lập với các tính năng tiết kiệm pin của điện thoại, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng Google Maps trong những chuyến đi dài mà không lo điện thoại hết pin. Giao diện của chế độ tiết kiệm pin sẽ hiển thị mũi tên chỉ hướng cùng với thông tin về thời gian và quãng đường còn lại, tất cả đều trong màu đen trắng.

Hiện vẫn chưa có thông tin về thời điểm ra mắt chính thức chế độ tiết kiệm pin cho Google Maps trên Android, nhưng chắc chắn rằng nhiều người dùng đang mong chờ tính năng này để cải thiện trải nghiệm điều hướng của mình.