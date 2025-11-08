Gemini sẽ "cập bến" Google Maps cuối năm nay, trên cả Android và iOS

Google cho biết sẽ đưa trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) Gemini lên Google Maps vào cuối năm nay. Điều này sẽ cải thiện tính năng điều hướng bằng giọng nói của ứng dụng, mang đến trải nghiệm lái xe rảnh tay an toàn và liền mạch hơn.

Gemini giúp đưa Google Maps lên đỉnh cao mới.

Theo Google, Gemini sẽ có khả năng định vị hầu hết các điểm đến, bao gồm nhà hàng, khách sạn và rạp chiếu phim, đồng thời tự động đề xuất tuyến đường nhanh nhất. Trợ lý AI này cũng sẽ giúp người dùng xác định vị trí đỗ xe, báo cáo sự cố giao thông, kiểm tra các trạm sạc xe điện gần đó và thực hiện nhiều tác vụ khác chỉ bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên.

Người dùng có thể thực hiện các tác vụ phức tạp với Gemini, chẳng hạn như yêu cầu tìm một nhà hàng thuần chay giá cả phải chăng trên tuyến đường của họ và sau đó điều hướng đến địa điểm đó. Trợ lý cũng có thể thêm sự kiện vào lịch cho các cuộc hẹn sắp tới, như các cuộc họp hoặc buổi hẹn ăn tối.

Bên cạnh việc tích hợp Gemini, Google Maps còn có khả năng giới thiệu các địa danh dễ nhận biết như trạm xăng, nhà hàng và các tòa nhà nổi tiếng. Ứng dụng sẽ sử dụng các địa danh này để chỉ đường giúp người dùng dễ dàng theo dõi hơn trong quá trình điều hướng.

Gemini cũng sẽ cải tiến tích hợp Google Lens vào Google Maps vào cuối tháng này.

Để đảm bảo độ chính xác cao hơn trong việc chỉ đường bằng các địa danh địa phương, Google đã phân tích thông tin cập nhật về 250 triệu địa điểm trên Maps và đối chiếu với hình ảnh Street View. Việc kết hợp dữ liệu này giúp xác định những địa điểm nổi bật và nổi tiếng nhất trên mỗi con phố.

Gemini sẽ được triển khai toàn cầu trên Google Maps cho Android và iOS vào cuối năm nay, với hỗ trợ cho Android Auto sẽ có sau. Tính năng dẫn đường dựa trên địa danh đã có mặt tại Mỹ với bản cập nhật Google Maps mới nhất, mặc dù vẫn chưa được xác nhận tại các khu vực khác.

Cuối tháng này, Gemini cũng sẽ cải tiến tích hợp Google Lens vào Google Maps, cho phép người dùng xác định các địa điểm như quán cà phê, tượng đài, công viên và các điểm tham quan khác chỉ bằng cách hướng camera về phía trước. Người dùng có thể đặt câu hỏi về địa điểm giúp họ quyết định xem có nên ghé thăm hay không.