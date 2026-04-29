Sản phẩm nào được Tim Cook tự hào nhất khi làm việc tại Apple?

Mặc dù rời khỏi vị trí CEO, Tim Cook vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Apple. John Ternus, hiện là Giám đốc kỹ thuật, sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành tiếp theo. Thông tin về việc chuyển giao quyền lực đã được Apple xác nhận vào ngày 20/4, chấm dứt những đồn đoán về việc Cook sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình.

Trong thông điệp gửi đến nhân viên và cộng đồng, Tim Cook đã suy ngẫm về sự nghiệp tại Apple, nhấn mạnh những sản phẩm nổi bật mà công ty đã ra mắt dưới sự lãnh đạo của ông, trong đó có Apple Watch.

Cook chia sẻ rằng ông đã bắt đầu mỗi ngày trong suốt 15 năm qua bằng việc kiểm tra email và đọc phản hồi từ người dùng. Ông đặc biệt nhấn mạnh Apple Watch, gọi đây là “sản phẩm tự hào nhất mà chúng tôi từng tạo ra”. Trong bức thư, Cook đã nhận được nhiều câu chuyện cảm động từ người dùng, trong đó có những khoảnh khắc mà Apple Watch đã cứu sống họ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Good Morning America, Cook đã nhấn mạnh rằng Apple Watch là một trong những đóng góp lớn nhất của Apple. Mặc dù vậy, Cook vẫn xem iPhone giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim ông. Theo ông, sự ra mắt của iPhone là khoảnh khắc yêu thích nhất của ông tại Apple, mặc dù sự kiện này diễn ra khi Steve Jobs còn là CEO.

Dưới sự lãnh đạo của Cook, Apple không chỉ hoàn thiện iPhone mà còn ra mắt nhiều sản phẩm mới, bao gồm AirPods và Vision Pro. Ông cũng đã biến quyền riêng tư của người dùng thành một tính năng cốt lõi trong các sản phẩm của Apple.

Tuy nhiên, không phải mọi quyết định đều thành công. Cook đã thừa nhận rằng việc ra mắt Apple Maps là “sai lầm lớn đầu tiên” của ông trong vai trò CEO Apple.