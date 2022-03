Epson giới thiệu máy in không nhiệt tích hợp app "chat để khởi động"

Với ứng dụng thông minh Epson Smart Panel này, người dùng có thể chat để khởi động máy in và in qua mạng Wi-Fi.

Epson vừa nâng cấp loạt máy in EcoTank bằng việc tung ra 11 mẫu máy mới với các tính năng được bổ sung và cải tiến. Dòng máy in EcoTank mới này được trang bị công nghệ In không nhiệt (Heat-Free), tức không cần nhiệt trong quá trình phun mực, được Epson quảng cáo là mang lại tốc độ in nhanh đồng thời tiêu thụ điện năng ít hơn so với máy in nhiệt thông thường.

Máy in L1250 thuộc dòng EcoTank mới của Epson.

Một trong những tính năng chính được giới thiệu trong dòng sản phẩm EcoTank mới dành cho phân khúc gia đình và văn phòng nhỏ là ứng dụng Epson Smart Panel trên smartphone, cho phép người dùng in, quét, sao chép và bảo trì cơ bản chỉ với một vài thao tác. Với ứng dụng thông minh Epson Smart Panel này, người dùng còn có thể chat để khởi động máy in và in qua mạng Wi-Fi.

Ngoài ra, sinh viên, học sinh có thể sử dụng ứng dụng Epson Smart Panel để in và quét bài tập qua Google Classroom. Cụ thể, tính năng Truy cập vào lớp học (Access to Class) trên ứng dụng Epson Smart Panel sẽ kết nối với Google Classroom để sinh viên có thể in trực tiếp và hoàn thành bài tập của mình, sau đó quét để gửi lên lớp học trực tuyến.

Một số tính năng trên app Epson Smart Panel.

Bên cạnh đó, chế độ In nhanh (Draft Vivid Mode) là chế độ in mới dành cho người dùng tại gia và văn phòng nhỏ. Tính năng mới này cho phép in nhanh hơn và mang lại bản in rõ ràng hơn so với chế độ Nháp (Draft) thông thường, hữu ích cho những ai muốn in nhanh mà vẫn đảm bảo chất lượng, hãng cho biết.

Được xem là lựa chọn phù hợp cho việc sử dụng tại văn phòng, mẫu máy in L6260 và L6270 được nâng cao khả năng nạp giấy lên tối đa 250 tờ. Về tốc độ in, hai mẫu này đều được nâng cấp và phát triển để có tốc độ in tốt hơn so với các mẫu tiền nhiệm, lên đến 15,5ipm cho bản in đen trắng và 8,5ipm cho bản in màu.

Trong khi đó, dòng L6200 sử dụng mực đen và mực màu đạt chuẩn Claria ET bốn màu của Epson. Mực in đen để in các tài liệu, văn bản, trong khi mực màu (lục lam, đỏ tươi và vàng) có thể đem lại các bức ảnh màu. Với bộ mực đa năng này, người dùng tại văn phòng có thể in cả ảnh, bên cạnh việc in tài liệu hàng ngày.

Dịp này, Epson cũng giới thiệu dòng L6400 có thiết kế nhỏ gọn phù hợp với các văn phòng vừa và nhỏ hoặc các cửa hàng. Sử dụng mực in gốc dầu 4 màu mới DURABrite ET Ink của Epson, những mẫu máy in này có khả năng cho ra các bản in chống nước. Mỗi bộ mực chai có năng suất in tối đa 7.500 trang đối với màu đen và 6.000 đối với in màu.

Nguồn: http://danviet.vn/epson-gioi-thieu-may-in-khong-nhiet-tich-hop-app-chat-de-khoi-dong-50202263559...Nguồn: http://danviet.vn/epson-gioi-thieu-may-in-khong-nhiet-tich-hop-app-chat-de-khoi-dong-5020226355913571.htm