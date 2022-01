Bộ đôi máy in hỗ trợ in ấn từ bất kỳ đâu trên thế giới

Bộ đôi máy in này hỗ trợ Epson Connect cho phép người dùng có thể in tài liệu từ mọi nơi trên thế giới.

Epson vừa ra mắt dòng máy in EcoTank khổ A3 - máy in màu EcoTank L15180 và máy in đơn sắc EcoTank M15180. Được hỗ trợ công nghệ đầu in PrecisionCore mang tính cách mạng của Epson, EcoTank L15180 và M15180 được thiết kế để mang lại khả năng in ấn nhanh và chất lượng. Với tốc độ in lên đến 25ipm, cả hai dòng máy in màu và máy in đơn sắc này đều có khay nạp tài liệu tự động lên tới 50 tờ và in nhanh hai mặt.

Bộ đôi máy in mới của Epson.

Các lọ mực của máy in L15180 và M15180 có công suất lên tới 7.500 trang in đen trắng và 6.000 trang in màu. Với mực màu DURABrite của Epson, người dùng có thể thu được các bản in có khả năng chống nước, chống phai, nhoè, phù hợp với nhu cầu in ấn trong doanh nghiệp..

Đi kèm là Epson Print Admin, một giải pháp dựa trên máy chủ tạo ra một môi trường in, scan và sao chép bảo mật thông tin thông qua xác thực người dùng. Ứng dụng này cũng cung cấp các tính năng bổ sung như 'Scan và send to me’, thông báo hướng dẫn người dùng và các công cụ quản trị nâng cao giúp tăng năng suất và hiệu quả hơn.

Mặt khác, nền tảng mở của Epson cho phép doanh nghiệp kiểm soát hoàn toàn các hoạt động in ấn bằng một loạt các giải pháp của bên thứ ba. Khả năng nền tảng mở cho phép EcoTank L15180 và M15180 thích ứng và đáp ứng các yêu cầu đa dạng khi các mục tiêu kinh doanh và hệ thống CNTT doanh nghiệp phát triển.

Được trang bị Ethernet và Wi-Fi Direct, máy in EcoTank L15180 và M15180 đáp ứng cho môi trường văn phòng bận rộn. Wi-Fi Direct cho phép tối đa 8 thiết bị kết nối với một máy in và người dùng có thể in từ bất kỳ đâu khi kết nối máy in trong cùng một mạng.

Ngoài ra, cả hai mẫu máy đều được hỗ trợ Epson Connect cho phép người dùng có thể in tài liệu từ mọi nơi trên thế giới bằng Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud và các giải pháp di động khác.

Ngay cả khi in ở tốc độ cao, EcoTank L15180 và M15180 tiêu thụ ít điện năng hơn các máy in thông thường nhờ giảm phát thải nhiệt. Công nghệ in phun Micro Piezo độc quyền của Epson không sử dụng nhiệt trong quá trình phun mực. Công nghệ không nhiệt mang tính cách mạng này giúp L15180 và M15180 sử dụng ít năng lượng hơn và tạo ra ít khí thải CO2 hơn.

