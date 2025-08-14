Nhà mạng làm điều chưa từng có tại lễ diễu binh, diễu hành A80

Dự báo 2,9 triệu người sẽ đổ về lễ diễu binh, diễu hành

Sáng 2/9/2025, lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Chắc chắn, đây là khoảnh khắc lịch sử mà ai cũng muốn ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Dịp này, hàng loạt sự kiện quy mô lớn khác cũng sẽ diễn ra trên khắp phố phường Hà Nội, quy tụ từ hàng chục đến hàng trăm nghìn khán giả. Dự báo, sẽ có khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển từ các tỉnh/thành khác.

So với ngày thường, nhu cầu của người dân không chỉ là lướt web hay xem phim, mà sẽ là livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao. Mỗi người dân, với chiếc smartphone trên tay, sẽ trở thành một "đài truyền hình di động", tạo ra một áp lực chưa từng có lên mạng lưới của các nhà mạng di động.

Để giải bài toán này, thông tin tới PV chiều 14/8, đại diện nhà mạng Viettel cho biết, họ đã vạch ra một kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 12 lần so với cùng kỳ sự kiện 2/9/2024, gấp 7 lần khối lượng công việc đảm bảo cho sự kiện A50 diễn ra tại TP.HCM.

Trong số đó, Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G. Và lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ nhân dân dịp đại lễ.

Như vậy, với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ được lắp mới phục vụ đại lễ, 5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng trước thềm ngày Quốc khánh. Các trạm nhỏ 5G được triển khai dọc các tuyến đường giúp nâng cao dung lượng và tốc độ Internet tại các điểm tập trung đông người, chia sẻ tải cho mạng 4G.

Dùng AI để cân bằng tải mạng 4G, 5G mỗi 5 phút

"Hãy tưởng tượng mạng 4G là một con đường quốc lộ, còn 5G là đường cao tốc. Khi có quá nhiều xe cộ (người dùng) ra đường, quốc lộ sẽ tắc nghẽn. Hệ thống được thiết kế để tự động ưu tiên kết nối vào "đường cao tốc" 5G khi có sẵn.

Bằng cách chủ động "hút" những người dùng có nhu cầu dữ liệu cao nhất sang làn 5G, Viettel sẽ giúp "quốc lộ" 4G trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Kết quả là tất cả mọi người - dù dùng máy 4G hay 5G, đều có trải nghiệm tốt hơn", đại diện Viettel cho biết.

Đặc biệt, lần đầu tiên AI được các kỹ sư Viettel sử dụng để dự đoán tương lai. Dựa vào các dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội, các kỹ sư Viettel đã sử dụng các mô hình AI để dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm “hot”, hành vi di chuyển. Từ đó, tài nguyên mạng lưới sẽ được đảm bảo sao cho hợp lý.

Đội ngũ kỹ thuật đang lắp đặt, bổ sung mạng lưới tại các tuyến phố quan trọng diễn ra các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh.

Ngoài ra, hệ thống sẽ liên tục quan sát mạng lưới và tự động thực hiện các tinh chỉnh gần như theo thời gian thực. Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh còn “rảnh rỗi”.

"Với một hệ thống phức tạp gồm hàng nghìn điểm phát sóng, việc điều chỉnh thủ công bằng sức người là không thể. AI thông qua nền tảng XO, là nguồn lực thông minh đảm bảo hạ tầng hoạt động hài hòa, chất lượng dịch vụ tốt nhất, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dân tham gia chuỗi sự kiện A80", Viettel tuyên bố.