Công tắc và ổ cắm điện làm từ vật liệu chống cháy, kháng nước

Schneider Electric vừa ra mắt Miluz E, là dòng công tắc và ổ cắm đầu tiên trên thị trường có hai loại mặt che. Theo đó, người dùng có thể lựa chọn giữa mặt vuông (E Format) và mặt chữ nhật (A Format), tương thích với hầu hết các loại đế âm hiện nay. Sản phẩm này có thiết kế dạng mô-đun (module) thuận tiện cho quá trình thay thế hoặc nâng cấp hệ thống điện mà không cần can thiệp sâu vào kết cấu hạ tầng

Ổ cắm Miluz E.

Dòng Miluz E gồm công tắc (1 chiều, 2 chiều, trung gian, chuông cửa, điều khiển rèm), dimmer điều chỉnh độ sáng, ổ cắm (2 chấu, 3 chấu, USB A+C, mạng, TV, điện thoại...) và mặt che chống nước đạt chuẩn IP55 thể hiện mức độ bảo vệ chống bụi và nước theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60670-1. Các sản phẩm này được chế tạo từ vật liệu chống cháy, được mô tả là sẽ mang lại độ bền cao, an toàn cho người dùng và thiết bị.

Mặt che của Miluz E được hoàn thiện với các đường nét và màu sắc trung tính để phối nội thất. Nhờ đó, Miluz E phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau, từ căn hộ, biệt thự đến văn phòng, nhà hàng và khách sạn. Đây không chỉ là một dòng thiết bị điện, mà còn được xem là một chi tiết tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.

Tuy nhiên, đáng tiếc đây không phải là một thiết bị điện thông minh có khả năng kết nối và điều khiển qua Internet. Nếu là một người đam mê trang bị "tận răng" cho nhà thông minh, người dùng sẽ phải chờ những sản phẩm đột phá hơn từ Schneider Electric, hoặc tìm kiếm các sản phẩm đa năng hơn đến từ Xiaomi, TP-Link, Rạng Đông,...