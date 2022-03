Sạc siêu tốc viên pin 4.500mAh trong 9 phút: Liệu có an toàn?

Đó chính là SuperVooc 240W được thiết kế với công nghệ 24V/10A tích hợp Type-C.

Tại Sự kiện Công nghệ thường niên MWC 2022, Oppo vừa công bố hai cải tiến đột phá mới trong lĩnh vực sạc nhanh: Công nghệ Siêu sạc nhanh SuperVooc 150W với Giải pháp bảo vệ tuổi thọ pin (Battery Health Engine - BHE), và SuperVooc 240W.

Sạc nhanh SuperVooc 240W có thể sạc đầy 100% viên pin 4.500mAh trong 9 phút.

Theo đó, Oppo đã tích hợp công nghệ BHE tự phát triển trong bộ Siêu sạc nhanh SuperVooc 150W, cho phép viên pin duy trì 80% dung lượng ban đầu sau 1.600 chu kỳ sạc - gấp đôi tiêu chuẩn ngành hiện tại, do đó cung cấp khả năng sạc cực nhanh bên cạnh việc bảo vệ tuổi thọ pin.

Riêng công nghệ Siêu sạc nhanh SuperVooc 240W đánh dấu bước đột phá công nghệ mới nhất trong ngành công nghiệp di động. Với khả năng sạc viên pin 4.500mAh từ 1% lên 100% trong khoảng vỏn vẹn 9 phút, SuperVooc 240W mở ra một kỷ nguyên sạc nhanh mới an toàn và hiệu quả, Oppo tuyên bố.

Theo Oppo, củ sạc SuperVooc 150W tích hợp công nghệ BHE sử dụng chất bán dẫn gallium nitride (GaN) để giảm kích thước của củ sạc xuống gần bằng kích thước của sạc SuperVooc 65W thế hệ trước, cụ thể là có kích thước 58 x 57 x 30mm và nặng khoảng 172g.

Biểu đồ sạc pin đối với một củ sạc SuperVooc 150W.

Để cải thiện trải nghiệm sạc, công nghệ Siêu sạc nhanh SuperVooc 150W tích hợp Giải pháp bảo vệ tuổi thọ pin (Battery Health Engine – BHE) được hỗ trợ bởi chip quản lý pin được Oppo tùy biến, bao gồm hai công nghệ chính: Smart Battery Health Algorithm (tạm dịch: Thuật toán đo tình trạng pin thông minh) và Battery Healing Technology (tạm dịch: Công nghệ hiệu chỉnh pin).

"Thuật toán đo tình trạng pin thông minh có thể theo dõi điện thế ở thời gian thực trên các điện cực âm bên trong pin. Thuật toán sẽ tự động điều chỉnh đơn vị sạc trong một phạm vi hợp lý, giảm thiểu hiệu quả sự xuất hiện của lithium “chết” trong khi duy trì dòng sạc tối đa. Điều này giúp đảm bảo tuổi thọ pin lâu dài và tốc độ sạc nhanh hơn", Oppo giải thích.

Còn SuperVooc 240W được thiết kế với công nghệ 24V/10A tích hợp Type-C. Công nghệ Siêu sạc nhanh này có ba bơm sạc (charge pumps) và nguồn điện cung cấp cho thiết bị cầm tay có thể được chuyển đổi thành 10V/24A. SuperVooc 240W phù hợp với các thông số kỹ thuật hiện có và đã được kiểm tra về khả năng tản nhiệt, đảm bảo hiệu quả tối ưu và nâng cao mức độ an toàn.

Theo công bố của Oppo, SuperVooc 240W mang lại trải nghiệm sạc an toàn và liền mạch đồng thời vượt qua ranh giới của tốc độ sạc. Bằng cách tiếp cận toàn diện sự an toàn của bộ đổi nguồn (adapter), cáp sạc và thiết bị cầm tay, Oppo giảm thiểu các nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn, cung cấp giải pháp sạc hiệu quả và an toàn, gồm:

- Siêu sạc nhanh SuperVooc 240W áp dụng năm biện pháp bảo vệ an toàn cũng như chip điều khiển thông minh được tùy chỉnh đặc biệt giúp kiểm soát điện áp, dòng điện và nhiệt độ để mang đến giải pháp sạc an toàn.

- Một chip giám sát an toàn pin tùy chỉnh sẽ giám sát xem pin của điện thoại di động có bị hư hại do ngoại lực khi sử dụng hay không.

- Bảo vệ nhiệt độ đã được tăng cường thông qua 13 cảm biến nhiệt độ được cài đặt trong điện thoại, giảm nguy cơ quá nhiệt và tránh các hiện tượng bất thường.

