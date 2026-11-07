Báo cáo tiết lộ người Việt "cuồng" AI, săn hàng online bậc nhất Đông Nam Á

Theo báo cáo thường niên e-Conomy SEA 2026 mới nhất từ Google, Temasek và Bain & Company, Việt Nam hiện là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, dự kiến chạm mốc 49 tỷ USD tổng giá trị hàng hoá (GMV) trong năm 2026 với mức tăng trưởng 20% - đồng hạng với Malaysia.

Thương mại điện tử tại Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2026. (Ảnh minh họa: A.I)

32 tỷ USD đến từ thương mại điện tử

Hầu hết các lĩnh vực kinh tế số tại Việt Nam đang duy trì mức tăng trưởng hai chữ số. Trong đó, thương mại điện tử tiếp tục đóng vai trò là động lực chính khi chiếm tới 2/3 tổng quy mô nền kinh tế số. Lĩnh vực này ghi nhận mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 32 tỷ USD trong năm 2026 và dự kiến chạm mốc 61 tỷ USD vào năm 2030.

Đà tăng trưởng hai chữ số lan tỏa rộng khắp hệ sinh thái số, thể hiện rõ qua mảng truyền thông trực tuyến (tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7 tỷ USD tổng giá trị trong năm 2026). Bên cạnh đó, mảng gọi xe công nghệ và giao đồ ăn cũng ghi nhận mức tăng 17% so với cùng kỳ, chạm mốc 6 tỷ USD tổng giá trị.

Hay du lịch trực tuyến, lĩnh vực tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng tại Việt Nam, ghi nhận mức tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5 tỷ USD tổng giá trị hàng hoá, sánh ngang với Malaysia là thị trường có tốc độ mở rộng nhanh nhất Đông Nam Á.

Còn theo Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025. Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 11,8 triệu lượt, chiếm gần 74% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Sự gia tăng về lượng khách cũng đi cùng mức tăng đáng kể trong sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới. Theo ghi nhận của NAPAS, trong 8 tháng đầu năm, số giao dịch VietQRGlobal của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần, trong khi giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng thị trường Trung Quốc, trong tháng 8/2026, giao dịch thanh toán của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng thanh toán của UPI và AliPay để quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng tương ứng gấp 3 lần về số lượng giao dịch và gấp 4 lần về giá trị giao dịch so với tháng 4/2026.

Với VietQRGlobal, du khách có thể dễ dàng dùng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc của mình để quét mã QR tại điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam. Trong khi đó, đơn vị bán hàng cũng sẽ nhận được tiền thanh toán bằng đồng Việt Nam và có cơ hội phục vụ tập khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý.

Đó là chưa kể các ưu đãi hời, chẳng hạn một chương trình gần đây do NAPAS phối hợp cùng Payoo triển khai. Cụ thể, du khách quốc tế được giảm ngay 50% giá trị hóa đơn, tối đa 100.000 đồng khi quét mã VietQRGlobal để thanh toán tại các cửa hàng miễn thuế tại một số cửa hàng áp dụng tại sân bay hay trung tâm thương mại.

Người Việt Nam rất hăng hái sử dụng các công cụ AI. (Ảnh minh họa: A.I)

Sử dụng AI, Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á

Việt Nam hiện là thị trường có mức độ gắn kết với AI cao nhất Đông Nam Á. Khi AI tạo sinh (GenAI) chuyển dịch từ nhóm người dùng tiên phong sang ứng dụng rộng rãi trong môi trường làm việc, Việt Nam đã ghi nhận 45 triệu người dùng GenAI (chiếm 65% lực lượng lao động), tạo ra 31 tỷ lượt truy vấn AI mỗi năm.

Đi cùng với quy mô này là mức độ sử dụng thường xuyên vượt trội so với các quốc gia trong khu vực. Việt Nam hiện dẫn đầu Đông Nam Á về tần suất gắn kết với GenAI hàng ngày, với tỷ lệ cứ 5 người dùng thì có 2 người sử dụng AI với tần suất mỗi ngày. Người dùng đang đưa công nghệ này vào đời sống thường nhật, khi mỗi người dùng đang sử dụng trung bình ít nhất 5 công cụ AI khác nhau.

Đáng chú ý, quá trình tiếp nhận AI nhanh chóng này gắn liền với ngôn ngữ bản địa. Tiếng Việt hiện là ngôn ngữ chủ đạo trong các tương tác AI tại Việt Nam, chiếm tới 80% tổng số cuộc hội thoại - ghi nhận tỷ lệ sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ cao nhất trong nhóm 6 nền kinh tế lớn của Đông Nam Á (SEA-6).