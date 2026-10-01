Dreame TP20: Máy lọc không khí tích hợp AI, giá dưới 6 triệu đồng

Dreame TP20 là máy lọc không khí dạng trụ, kích thước 303 x 303 x 570mm, trọng lượng 5,6kg và công suất định mức 45W. Sản phẩm sử dụng hệ thống lọc 3 trong 1, gồm màng lọc thô, HEPA và màng lọc composite than hoạt tính kết hợp mangan hoạt tính. Theo công bố của nhà sản xuất, màng lọc có tuổi thọ lên tới 5 năm trong điều kiện sử dụng phù hợp.

Máy lọc không khí Dreame TP20.

Thiết kế

TP20 có kiểu dáng hình trụ khá gọn, phần thân sử dụng tông màu xám đậm kết hợp vòng bạc bao quanh phía trên. Chi tiết này tạo điểm nhấn cho sản phẩm, giúp máy không bị chìm khi đặt trong phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ. Phần thân máy nhìn chung không có quá nhiều chi tiết trang trí, tập trung vào hệ thống các rãnh thông khí chạy dọc.

Tuy nhiên, phần vỏ nhựa bao quanh thân máy chưa thực sự thuyết phục về mặt hoàn thiện. Màu xám đậm cùng hệ thống rãnh thông khí dày tạo cảm giác hơi thô nếu nhìn ở khoảng cách gần, đặc biệt khi đặt cạnh những món nội thất có thiết kế tối giản. Đây cũng là khu vực dễ bám bụi và cần được vệ sinh định kỳ.

Khu vực điều khiển nằm trên mặt máy với các nút cảm ứng cho những thao tác cơ bản. Người dùng có thể bật/tắt thiết bị, khóa bảng điều khiển, chuyển chế độ tự động và lựa chọn ba cấp độ gió. Cách bố trí này giúp các chức năng chính được thực hiện ngay trên máy.

Lõi lọc 3 lớp của thiết bị.

Hiệu năng

Điểm đáng chú ý trên Dreame TP20 nằm ở hệ thống lọc 3 trong 1. Lớp lọc thô giữ lại các hạt bụi lớn hơn 5µm như bụi, tóc, lông thú, phấn hoa và xơ vải. Tiếp đó là màng lọc HEPA để xử lý các hạt nhỏ hơn, trong khi lớp composite than hoạt tính và mangan hoạt tính đảm nhiệm việc xử lý các hợp chất trong không khí.

Dreame công bố diện tích màng HEPA của TP20 lên tới 3,84m² và chỉ số CCM (khả năng giữ bụi) đạt 48.000mg. Hãng cho biết, màng lọc có thể sử dụng tới 5 năm, dài hơn khoảng thời gian thay lõi lọc 6 - 12 tháng thường được khuyến nghị của đa phần máy lọc không khí hiện nay. Dù vậy, thực tế tuổi thọ còn phụ thuộc lớn vào chất lượng không khí và tần suất vận hành.

Đặc biệt, máy lọc không khí này có khả năng phân giải Formaldehyde thành nước và CO₂, đồng thời hấp phụ và xúc tác để chuyển Ozone thành Oxygen. Hiệu quả loại bỏ Ozone được hãng công bố ở mức 99,4%. Những con số nói trên do nhà sản xuất đưa ra, vì vậy hiệu quả trong điều kiện sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào diện tích phòng, nồng độ chất ô nhiễm và cách bố trí máy.

Màn hình ở mặt trên có các nút cảm ứng nhạy.

Về khả năng xử lý không khí, TP20 có tốc độ phân phối khí sạch 500m³/h. Dreame công bố máy có thể lọc không khí trong không gian tới 208m², trong khi một căn phòng 20m² có thể hoàn thành quá trình lọc trong chưa đầy 6 phút. Thực tế đặt ở trung tâm phòng khách và bếp thông nhau với diện tích 35m², hiệu quả có thể cảm nhận được khi máy lọc không khí và xử lý nhanh mùi chiên, xào nấu ăn.

TP20 có cảm biến PM2.5 để theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực. Đèn báo đổi màu theo nồng độ PM2.5: Xanh lá ở mức 1 - 35 µg/m³, vàng 36 - 53 µg/m³, cam 54 - 150 µg/m³ và đỏ từ 151µg/m³ trở lên. Máy đồng thời hỗ trợ theo dõi bụi siêu mịn 0,3µm theo thời gian thực.

Chế độ lọc thông minh AI được thiết kế để cập nhật chất lượng không khí mỗi 3 giây và tự điều chỉnh hiệu suất lọc. Người dùng cũng có thể điều khiển máy qua ứng dụng Dreamehome, thiết lập lịch hoạt động và theo dõi dữ liệu chất lượng không khí trong 7 ngày.

Ở mức công suất 45W, TP20 có thể vận hành cả ngày mà mức tiêu thụ điện chưa tới 1kWh theo thông số kỹ thuật. Chế độ ngủ có độ ồn được công bố từ 22dB, phù hợp hơn khi sử dụng trong phòng ngủ. Ngược lại, khi chuyển lên cấp gió cao nhất (cấp 3), tiếng quạt sẽ khá rõ và có thể gây phiền nếu sử dụng trong không gian cần sự yên tĩnh.

Nhìn chung, ở mức giá gần 6 triệu đồng, Dreame TP20 có hệ thống lọc HEPA H14, khả năng xử lý Formaldehyde và Ozone cùng cơ chế AI tự điều chỉnh theo chất lượng không khí là khá nổi bật. Thiết kế có điểm nhấn nhờ vòng bạc và bảng điều khiển cảm ứng, nhưng phần vỏ nhựa với các rãnh thông khí khá dày khiến ngoại hình chưa thật sự hợp mắt. Bên cạnh đó, chế độ công suất tối đa sẽ nghe rõ tiếng quạt là điểm người dùng nên cân nhắc trong quá trình thiết lập sử dụng.