Trộm 487 chiếc iPhone 17 trong 9 tháng, bán lấy tiền rồi "nướng" vào cờ bạc

Một nữ nhân viên tại cửa hàng điện thoại ở Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng quản lý để lấy trộm iPhone 17 từ kho trong suốt 9 tháng. Tổng cộng 487 chiếc điện thoại bị thất thoát, với giá trị lên tới hơn 10 triệu Đài tệ (khoảng 8,1 tỷ đồng). Số tiền bán máy sau đó bị người này tiêu sạch trên các trang web cờ bạc trực tuyến.

Nữ nhân viên âm thầm lấy trộm iPhone 17 suốt 9 tháng

Theo trang HK01, nữ nhân viên họ Lý bắt đầu lợi dụng lỗ hổng trong quy trình quản lý của công ty từ đầu năm nay để nhiều lần lấy iPhone 17 từ kho hàng.

Khoảng 9 tháng sau, cửa hàng phát hiện những chiếc iPhone mang mã lô hàng của mình xuất hiện trên các nền tảng bán hàng trực tuyến. Nhân viên kiểm tra lại hệ thống camera và phát hiện hành vi ăn trộm của cô Lý.

Qua kiểm kê, cửa hàng xác định 487 chiếc iPhone đã bị lấy mất. Nữ nhân viên được xác định thu lợi hơn 10 triệu Đài tệ.

Lợi dụng lỗ hổng trong công tác quản lý, nữ nhân viên của cửa hàng trộm tới 487 chiếc iPhone.

Sự việc này cũng gây xôn xao trên MXH, dân mạng cho rằng việc nhân viên có thể liên tục lấy điện thoại trong gần 9 tháng cho thấy cửa hàng chưa thực hiện tốt công tác kiểm kê. Việc số điện thoại bị lấy đi rồi đưa lên mạng bán trong thời gian dài mà không bị phát hiện cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Số khác nêu ý kiến rằng hàng hóa nhập vào và xuất khỏi kho đáng lẽ phải có danh sách kiểm soát cụ thể. Việc thất thoát tới hàng trăm chiếc điện thoại mới bị phát hiện cho thấy quy trình quản lý hàng hóa có thể đã tồn tại lỗ hổng, tạo điều kiện để nhân viên lợi dụng.

Nữ nhân viên lợi dụng lỗ hổng quản lý

Được biết, cửa hàng điện thoại này hiện có 37 chi nhánh trên toàn Đài Loan, trong đó riêng Đài Nam có 15 cửa hàng. Chi nhánh tại khu Trung Tây, Đài Nam đồng thời là kho tổng của hệ thống, lưu trữ hơn 10.000 điện thoại thuộc nhiều thương hiệu.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng việc công ty không kiểm kê hàng hóa kịp thời, cô Lý đã nhiều lần lấy các mẫu iPhone 17 khác nhau khỏi kho rồi đưa ra ngoài bán.

Ông Trần Mạnh Ngôn, cảnh sát trưởng ở Nam Môn cho biết chiều 21/9, cảnh sát đã yêu cầu cô Lý đến làm việc để lấy lời khai. Sau quá trình thẩm vấn, vụ việc được chuyển cơ quan chức năng điều tra với các cáo buộc liên quan đến lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản và trộm cắp.

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán điện thoại đã bị nữ nhân viên này "ném" vào các trang web cờ bạc trực tuyến.

Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra để xác định liệu nữ nhân viên có đồng phạm hay không, đồng thời làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.