Năm 2010, khi giới thiệu iPhone 4 với màn hình 3,5 inch, Steve Jobs tiếp tục có lời châm trọc các sản phẩm đối thủ, cụ thể là Samsung Galaxy S thế hệ đầu tiên ra mắt đầu năm 2010 (với màn hình 4.0 inch) là "Không thể cầm vừa nó trong tay. Không ai mua cái đó cả".

Như chúng ta đã biết, vào năm 2014, Apple đã giới thiệu iPhone 6 với màn hình 4,6 inch và iPhone 6 Plus có màn hình 5,5 inch. Suốt thời gian qua, màn hình iPhone không ngừng "phình to", ở thế hệ mới nhất, iPhone 18 Pro Max có màn hình 6,9 inch và iPhone Duo khi mở rộng có kích thước tới 7,6 inch.

Màn hình ngày càng lớn là xu hướng phổ biến của smartphone trong những năm qua. Bên cạnh liên lạc, điện thoại nay còn phục vụ nhiều nhu cầu như xem phim, chơi game, lướt mạng xã hội, chỉnh sửa ảnh..., khiến màn hình lớn mang lại trải nghiệm thoải mái hơn. Cùng với đó, pin dung lượng lớn hơn để đáp ứng thời gian sử dụng dài cũng góp phần khiến smartphone ngày càng lớn.

Đây cũng là lý do nhiều người phải cân nhắc giữa sự nhỏ gọn và sự thoải mái khi sử dụng điện thoại.