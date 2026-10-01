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Trong cuộc phỏng vấn với trang Tom's Guide sau lễ ra mắt iPhone Duo, CEO Apple John Ternus đã thẳng thừng chê những smartphone gập khác trên thị trường "là các bề mặt nhựa cho cảm giác rẻ tiền, chạm vào không dễ chịu".
Đây không phải là lần đầu một lãnh đạo của Apple buông lời chế giễu các sản phẩm đối thủ. Trong lịch sử, các đời CEO của hãng công nghệ Mỹ cũng đã từng đưa ra những đánh giá hạ thấp các sản phẩm đối thủ, nhưng sau đó lại tự vả mặt bởi phát triển các sản phẩm theo hướng này.
Trên sân khấu trình làng iPhone thế hệ đầu tiên (iPhone 2G), CEO Apple khi đó là Steve Jobs đã nói rằng "Ôi, bút stylus á? Ai mà cần chứ! Dùng thì phải lấy ra, dùng xong lại phải cất đi, rồi kiểu gì cũng có lúc làm thất lạc. Chẳng ai cần đến bút stylus cả!".
Nguyên nhân của câu nói này là bởi các mẫu điện thoại thông minh trước đó phần lớn dụng công nghệ màn hình điện trở, chỉ nhận cảm ứng bằng bút stylus. iPhone là chiếc điện thoại đầu tiên trang bị màn hình cảm ứng đa điểm và nhận cảm ứng bằng ngón tay, mở ra giai đoạn phát triển vượt bậc của smartphone.
Tuy nhiên, có lẽ khi đó Steve Jobs chưa tính hết tới những tác dụng của bút stylus. Thực tế đã chứng minh bút stylus hỗ trợ tích cực cho cuộc sống và công việc người dùng với nhiều tính năng thiết thực: tạo ghi chú, vẽ sáng tạo, hỗ trợ chụp hình từ xa,...
Đây chính là lý do mà Apple vào năm 2015 (dù trái với tuyên bố của cố CEO) đã giới thiệu bút Apple Pencil dưới dạng phụ kiện cho iPad. Và mới đây, mẫu iPhone DUO - chiếc iPhone gập đầu tiên - cũng được tích hợp khả năng tương thích với bút stylus.
Năm 2010, khi giới thiệu iPhone 4 với màn hình 3,5 inch, Steve Jobs tiếp tục có lời châm trọc các sản phẩm đối thủ, cụ thể là Samsung Galaxy S thế hệ đầu tiên ra mắt đầu năm 2010 (với màn hình 4.0 inch) là "Không thể cầm vừa nó trong tay. Không ai mua cái đó cả".
Như chúng ta đã biết, vào năm 2014, Apple đã giới thiệu iPhone 6 với màn hình 4,6 inch và iPhone 6 Plus có màn hình 5,5 inch. Suốt thời gian qua, màn hình iPhone không ngừng "phình to", ở thế hệ mới nhất, iPhone 18 Pro Max có màn hình 6,9 inch và iPhone Duo khi mở rộng có kích thước tới 7,6 inch.
Màn hình ngày càng lớn là xu hướng phổ biến của smartphone trong những năm qua. Bên cạnh liên lạc, điện thoại nay còn phục vụ nhiều nhu cầu như xem phim, chơi game, lướt mạng xã hội, chỉnh sửa ảnh..., khiến màn hình lớn mang lại trải nghiệm thoải mái hơn. Cùng với đó, pin dung lượng lớn hơn để đáp ứng thời gian sử dụng dài cũng góp phần khiến smartphone ngày càng lớn.
Đây cũng là lý do nhiều người phải cân nhắc giữa sự nhỏ gọn và sự thoải mái khi sử dụng điện thoại.
Vào tháng 10/2010, Steve Job đã đưa ra nhận xét rằng 10 inch là giới hạn dưới để có một chiếc máy tính bảng tốt, và chế giễu để dùng những chiếc tablet màn hình 7 inch mới ra mắt khi đó như Samsung Galaxy Tab 7 và RIM Playbook thì người dùng phải "mài nhỏ ngón tay" mới có thể thao tác chính xác.
Tuy nhiên, chỉ hai năm sau đó, Apple chính thức trình làng iPad mini đầu tiên với màn hình 7,9 inch. Trên thực tế, máy tính bảng màn hình nhỏ như iPad mini được nhiều người ưa chuộng bởi tính cơ động cao, trong khi hiệu năng mạnh mẽ, phù hợp với người thường xuyên di chuyển.
Năm 2012, khi được hỏi về việc kết hợp máy tính bảng và máy tính cá nhân trong bối cảnh Microsoft chuẩn bị ra mắt Windows 8 và Surface RT, CEO Apple khi đó là Tim Cook cho rằng: “Bạn có thể kết hợp một chiếc lò nướng với một chiếc tủ lạnh, nhưng sản phẩm như vậy có lẽ sẽ không mang lại trải nghiệm dễ chịu cho người dùng”.
Trên thực tế, sau đó Apple liên tục giới thiệu thêm các phụ kiện dành cho iPad, với mục tiêu “biến” chiếc tablet thành một thiết bị có trải nghiệm gần giống laptop. Hiện nay, hệ sinh thái phụ kiện chính hãng dành cho iPad khá đa dạng, từ bàn phím Magic Keyboard, bút Apple Pencil, chuột Magic Mouse, bàn di chuột Magic Trackpad cho đến bao da Smart Folio, cáp kết nối...
Đáng chú ý, các phụ kiện chính hãng của Apple đều có mức giá không hề rẻ. Vì vậy, nếu muốn trang bị đầy đủ phụ kiện cho iPad, người dùng có thể phải bỏ ra gần 20 triệu đồng. Một trong những sản phẩm từng khiến cư dân mạng xôn xao vì mức giá được cho là đắt đỏ là khăn lau màn hình của Apple. Sản phẩm có kích thước 16 x 16 cm nhưng được niêm yết với giá lên tới 269.000 đồng.
Hồi 2009, Tim Cook, khi đó là Giám đốc vận hành của Apple đã trả lời khi được hỏi về Netbook - dòng laptop màn hình nhỏ từ 7-12 inch, chủ yếu phục vụ lướt web - đã nói rằng Apple không quan tâm tới các sản phẩm như vậy. Ông cho rằng nếu cần một thiết bị nhỏ gọn để gửi email hoặc lươt web thì có thể mua các iPhone hoặc iPod Touch, còn với Mac, hãng tập trung vào hiệu năng và trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của MacBook Neo vào đầu năm 2026 dường như đã đi ngược lại phát biểu trước đây của cựu CEO Apple. Không giống các thế hệ Mac trước đó, MacBook Neo không chỉ sở hữu thiết kế nhỏ gọn, tinh giản nhiều trang bị vốn quen thuộc trên dòng MacBook, mà còn được trang bị chip xử lý dành cho smartphone.
Cụ thể, Apple sử dụng chip A18 Pro – vốn xuất hiện trên iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max – cho MacBook Neo. Việc sử dụng dòng chip này khiến thiết bị chủ yếu hướng tới các nhu cầu sử dụng cơ bản như lướt web, làm việc với các ứng dụng văn phòng hay chỉnh sửa ảnh ở mức đơn giản. Do đó, sản phẩm phù hợp hơn với học sinh, sinh viên hoặc những người dùng không có nhu cầu cao về hiệu năng.
Từ năm 2015, cổng Lightning được Apple sử dụng trên iPhone và dần trở thành chuẩn kết nối phổ biến trên iPhone, iPad và iPod. Apple cũng áp dụng chứng nhận MFi (Made for iPhone/iPad/iPod) nhằm kiểm soát các phụ kiện do bên thứ ba sản xuất cho thiết bị của hãng. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Apple phải đáp ứng các yêu cầu và được cấp chứng nhận MFi. Theo Apple, đây là một trong những biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng và khả năng tương thích của phụ kiện với thiết bị.
Năm 2022, Apple từng phản đối mạnh mẽ quy định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu các thiết bị điện tử bán tại thị trường này phải sử dụng cổng USB-C từ năm 2024. Hãng bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi cho rằng việc áp đặt quy định buộc tất cả smartphone phải sử dụng cùng một loại cổng kết nối sẽ kìm hãm sự đổi mới thay vì khuyến khích nó, đồng thời gây bất lợi cho người tiêu dùng châu Âu và nền kinh tế nói chung”.
Tuy nhiên, sau khi không thể thay đổi quy định, Apple đã chuyển iPhone sang USB-C từ năm 2023 với iPhone 15. Không chỉ tại châu Âu, các mẫu iPhone và iPad mới của hãng cũng dần chuyển sang USB-C, thay thế hoàn toàn Lightning - vốn là niềm tự hào của hãng công nghệ Mỹ.
Việc thay đổi chiến lược kinh doanh tùy thời điểm là quyết định khôn ngoan, đặc biệt là với một "đế chế" khổng lồ như Apple. Hãng công nghệ Mỹ nổi tiếng với sự chắc chắn khi hiếm khi đột phá trong một lĩnh vực mới, nhưng lại thành công trong việc đưa những ý tưởng đã có thành một sản phẩm xuất sắc để chinh phục khách hàng.
Đơn cử như iPhone Duo, CEO John Ternus cũng đã chia sẻ hãng mất 7 năm để đưa chiếc iPhone gập đầu tiên đến thị trường để giải quyết định vấn đề nếp gấp cũng như độ bền bỉ khi sử dụng lâu dài.
Đây chính là lý do dù luôn bị chế giễu là hãng đi sau, nhưng các sản phẩm của Apple lại luôn đứng trong top bán chạy trên thị trường. Kết quả cũng khẳng định một điều: đi sau không có nghĩa là đứng ngoài cuộc chơi, và khi đã bắt đầu, các đối thủ hãy dè chừng!
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/10/2026 16:50 PM (GMT+7)