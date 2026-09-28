Sốt iPhone 18, kẻ gian tạo web giả mạo giăng bẫy người dùng

Hai đợt mở bán các mẫu iPhone 18 mới đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng và cộng đồng yêu thích Apple. Sức nóng này cũng trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo lợi dụng, nhắm vào những người đang muốn sở hữu thiết bị mới.

Giao diện trang web quảng bá ưu đãi giả mạo khi mua iPhone 18.

Theo đó, các chuyên gia bảo mật của Kaspersky cho biết đã phát hiện nhiều trang web giả mạo đang quảng bá những ưu đãi không có thật, chẳng hạn như giảm giá tới 25% khi đặt mua ngay. Mục đích của các trang này là đánh lừa người dùng đặt hàng, cọc tiền trước cho chúng, từ đó chiếm đoạt thông tin cũng như tiền bạc liên quan. Nói cách khác, kẻ gian không chỉ nhắm vào tiền mà còn nhắm vào cả thông tin của người mua.

Theo Kaspersky, các trang lừa đảo này không giới hạn ở một thị trường mà xuất hiện dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong đó có cả tiếng Việt, cũng như tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Bồ Đào Nha và nhiều ngôn ngữ khác.

Việc xuất hiện bằng nhiều thứ tiếng cho thấy những trang giả mạo này hướng đến người dùng ở nhiều nơi, trong đó có người dùng tại thị trường Việt Nam. Chúng đều có điểm chung là quảng cáo các ưu đãi không có thật, gắn với thời điểm iPhone 18 đang được mở bán.

Trang web giải mạo yêu cầu đặt trước iPhone 18, cọc 499,90 Real (Brazil) (khoảng 2,5 triệu đồng) qua Pix

Với những người đang có ý định mua iPhone 18, cảnh báo của Kaspersky là lời nhắc cần thận trọng trước các ưu đãi xuất hiện trên những trang web không rõ nguồn gốc, bởi đây có thể là chiêu trò nhằm chiếm đoạt thông tin và tiền bạc.