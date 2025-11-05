Dân mạng "rần rần" vì chú chó Mr. Gold trong game "Tiệm phở của anh Hai" phiên bản đời thực

Những ngày qua, cộng đồng mạng Việt Nam đang "dậy sóng" với một tựa game indie thuần Việt mang tên "Tiệm phở của anh Hai" (Brother Hai's Pho Restaurant). Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý không phải là "Anh Hai" mà là nhân vật "Cậu Vàng" (Mr. Gold) – chú chó cưng trong game với số phận bi hài là liên tục bị bắt trộm.

Bất ngờ hơn, cộng đồng mạng đã "truy lùng" và phát hiện một phiên bản "bằng xương bằng thịt" giống hệt Mr. Gold tại một quán nướng ở Hà Nội, tạo nên một cơn sốt "check-in" chưa từng có.

Anh Hai và Mr. Gold ngoài đời thật.

Từ biểu tượng "game" đến cơn sốt "đời thực"

Trong "Tiệm phở của anh Hai", nhân vật Mr. Gold có vẻ ngoài được thiết kế khá ngô nghê, lạ mắt với cái đầu hình bầu dục. Nhiệm vụ của người chơi là phải canh giữ chú chó này, nhưng Mr. Gold gần như luôn bị bắt cóc bởi băng trộm chó chạy Exciter, ngay cả khi người chơi đã tìm mọi cách để bảo vệ. Chính sự "ức chế hài hước" này đã biến Mr. Gold thành một meme (hiện tượng mạng) lan truyền nhanh chóng từ trong đến ngoài nước.

Người dùng Facebook Hoàng Nguyễn chia sẻ: "Nhìn mấy bạn nước ngoài gọi con Vàng là ngài buồn cười quá". Hay "Chẳng hiểu sao cái xích bị phế hay con chó khỏe mà nó có thể thoát hơn chục lần", tài khoản Duy Anh hài hước đặt câu hỏi.

Từ vẻ ngoài tưởng như "hư cấu" của Mr. Gold, cộng đồng mạng đã bất ngờ tìm ra "bản sao" đời thực. Đó là chú chó tên Tam, đang "công tác" tại quán Beo Nướng, một quán ăn trong hẻm Thịnh Quang (phường Đống Đa, Hà Nội). Chú chó Tam thuộc giống chó Bull Terrier (chó sục bò) và nay đã được 4 tuổi, điều này lý giải cho ngoại hình "đầu hình quả trứng" y hệt nhân vật trong game.

Trước phát hiện đầy bất ngờ này, người dùng Hoàng Thái đã phải thốt lên: "Nó có thật, tôi đã trách nhầm nhà làm game". Hay "Đang yên đang lành tự nhiên nổi tiếng" - Gold không nói, nó sủa".

Nhân vật Mr. Gold trong game và chú chó Tam ngoài đời thực.

Sự giống nhau đến ngỡ ngàng này đã biến quán nướng bình dân thành "điểm nóng" check-in mới của giới trẻ. Anh Huy, chủ quán Beo Nướng, chia sẻ trong sự bất ngờ rằng anh không biết về game và "phải đến khi khách nhắc mới hiểu mọi người đang nói về cái gì".

Lượng khách kéo đến ngày một đông đã khiến quán "vỡ trận" đến mức fanpage của quán phải đăng thông báo "xin thông cảm vì quán quá tải, không nhận đặt bàn trước" và thậm chí "đăng tin tuyển thêm nhân viên" để phục vụ nhu cầu tăng cao đột biến.

Chú chó Tam, vốn có vẻ ngoài dữ dằn nhưng tính tình hiền lành, dễ bị "dụ" chỉ với một cây xúc xích, bỗng chốc trở thành "thần tài" và "nhân viên đặc biệt" của quán. Nhiều thực khách đến không chỉ để ăn mà còn để gặp nhân vật Mr. Gold, vui vẻ chơi đùa và thưởng đồ ăn cho chú chó.

Tài khoản Facebook Huong Giang hài hước bình luận: "Bác bảo với ông chủ quán là trông cho kĩ vào đấy. Kkk".

Quán nướng bỗng trở nên "sốt xình xịch" vì chó Tam quá giống Mr. Gold.

Sức mạnh của sự lan truyền trên mạng xã hội

Điều làm nên sức hút của hiện tượng này chính là sự ngẫu nhiên. Tác giả game "Tiệm phở của anh Hai" đã khẳng định nhân vật Mr. Gold "không hề được lấy cảm hứng từ chú chó Tam ngoài đời thật". Về phía chủ quán, anh Huy cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự nổi tiếng đột ngột này.

Chính sự trùng hợp kỳ diệu này đã khiến cộng đồng mạng phát cuồng, xóa nhòa ranh giới giữa thế giới ảo và đời thực. Thậm chí, nhiều thực khách còn vui vẻ đùa với chủ quán rằng sẽ "lái xe Exciter qua 'cướp' chó" , tái hiện lại "meme" nổi tiếng trong game.

Chú chó Mr. Gold cũng xuất hiện trên trang truyện của Én Comics.

Câu chuyện của Mr. Gold và chú chó Tam là một ví dụ điển hình cho sức mạnh sự lan truyền của văn hóa mạng tại Việt Nam. Từ một chi tiết "độc lạ" trong game, một quán ăn ngoài đời thực đã "đổi vận", và một chú chó bỗng chốc trở thành "ngôi sao" bất đắc dĩ.