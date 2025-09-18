Game EA Sports FC Mobile ra phiên bản "may đo" cho game thủ Việt

Nhà phát hành Gerena vừa thông báo, tựa game bóng đá trên di động EA Sports FC Mobile đã chính thức trở lại Việt Nam với giai đoạn Closed Beta Test (CBT) từ 18/9 - 1/10.

EA Sports FC Mobile trên di động.

Trên phạm vi toàn cầu, EA Sports FC Mobile đã thu hút hơn 500 triệu lượt tải xuống. Đây trở thành một trong những tựa game bóng đá di động được yêu thích nhất nhờ trải nghiệm bóng đá chân thực trên di động, hệ thống cầu thủ đa dạng và nội dung bản quyền với hơn 19.000 cầu thủ từ 690+ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, hơn 35 giải đấu hàng đầu thế giới.

Riêng tại thị trường Việt Nam, phần bình luận tiếng Việt do hai BLV nổi tiếng Tạ Biên Cương và Nguyễn Khắc Cường đảm nhiệm, được phát hành ngay từ giai đoạn Closed Beta Test và cả trong phiên bản Open Beta Test. Bên cạnh đó, nhiều tính năng độc quyền dành riêng cho người chơi Việt Nam cũng sẽ lần lượt được công bố trong thời gian tới.

Garena cho biết, Closed Beta Test lần này không chỉ là bước thử nghiệm kỹ thuật, mà còn là lời chào chính thức dành cho cộng đồng game thủ Việt Nam. Sản phẩm hứa hẹn mang lại một sân chơi bóng đá toàn cầu, nhưng được “may đo” riêng cho người Việt.

Trong giai đoạn Closed Beta Test, người chơi không chỉ được trải nghiệm sớm phiên bản thử nghiệm của FC Mobile mà còn có cơ hội nhận những phần quà đặc biệt. Đây là quà dành cho giai đoạn Open Beta (OBT), giúp người chơi bắt đầu hành trình thuận lợi và mạnh mẽ hơn khi game chính thức ra mắt.