Apple chuẩn bị làm điều mà người dùng iPhone đã mong đợi từ lâu trên iOS

Một phát hiện chấn động trong bản cập nhật iOS mới nhất cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một bước đi chưa từng có, đó là trao quyền kiểm soát nút nguồn (Side Button) cho các đối thủ của Siri.

Từ trước đến nay, việc nhấn giữ nút nguồn trên iPhone luôn là "lãnh địa bất khả xâm phạm" của Siri. Tuy nhiên, thế độc tôn này đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ trong bản cập nhật iOS 26.2 beta 3 vừa được các lập trình viên "mổ xẻ".

Nút nguồn sắp có thể dùng để kích hoạt trợ lý ảo bên thứ ba thay Siri.

Các đoạn mã ẩn sâu trong framework riêng tư của hệ thống đã tiết lộ những thông báo hệ thống chưa từng xuất hiện, như: "Press and Hold to Speak is not available while the Side Button is assigned to %@" (Nhấn và giữ để nói không khả dụng khi nút nguồn được gán cho %@) hay "Select Another Default Side Button App" (Chọn ứng dụng nút sườn mặc định khác).

Điều này đồng nghĩa với việc Apple đang âm thầm xây dựng tính năng cho phép người dùng thay thế Siri bằng các trợ lý ảo bên thứ ba. Hãy tưởng tượng bạn nhấn giữ nút nguồn iPhone và thay vì Siri, "cô nàng" Alexa của Amazon hay siêu AI Gemini của Google sẽ xuất hiện để phục vụ bạn. Đây là cơ hội để người dùng iPhone tiếp cận các công nghệ AI tạo sinh (Generative AI) tiên tiến nhất năm 2025 ngay trên phần cứng của Apple.

Tuy nhiên, niềm vui này đi kèm với một điều kiện khắc nghiệt. Các tài liệu rò rỉ khẳng định tính năng này hiện chỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản.

Nguyên nhân không xuất phát từ sự hào phóng của Apple, mà do áp lực pháp lý. Nhật Bản đã thông qua Đạo luật Cạnh tranh Phần mềm Di động (Mobile Software Competition Act) vào tháng 8 vừa qua và sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 12 này. Luật này cấm các chủ sở hữu nền tảng (như Apple) dành quyền truy cập phần cứng độc quyền cho ứng dụng "gà nhà". Sự xuất hiện của các đoạn mã trong iOS 26.2 trùng khớp hoàn hảo với thời hạn thực thi luật.

Gemini sắp soán ngôi của Siri?

Hiện tại, Apple rất dứt khoát rằng việc gán lại nút nguồn là đặc quyền "Made in Japan". Tuy nhiên, giới công nghệ kỳ vọng Liên minh Châu Âu (EU) có thể sẽ sớm buộc Apple thực hiện điều tương tự thông qua Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Đối với người dùng tại các khu vực khác (gồm cả Việt Nam), dù chưa thể thay thế hoàn toàn Siri, nhưng các báo cáo gần đây cho thấy Apple đang tích cực hợp tác với Google để tích hợp trí thông minh của Gemini vào sâu bên trong Siri, hứa hẹn một trải nghiệm thông minh hơn trong tương lai gần.