Bị "trảm" trong đợt cắt giảm 35.000 người, kỹ sư Intel "trả đũa" trộm 18.000 file tối mật

Gã khổng lồ chip Intel đang phải đối mặt với một vụ vi phạm dữ liệu nội bộ nghiêm trọng, khi một cựu kỹ sư phần mềm bị cáo buộc đánh cắp hàng chục nghìn file, trong đó có cả dữ liệu được dán nhãn "Intel Top Secret" (Tối mật của Intel), và sau đó biến mất không dấu vết.

Theo tờ The Mercury News, cựu kỹ sư Jinfeng Luo, người bắt đầu làm việc tại Intel từ năm 2014, đã nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng vào ngày 7/7 năm ngoái. Đáng chú ý, việc sa thải này xảy ra trước khi bất kỳ bằng chứng sai phạm nào của anh ta bị phát hiện.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Intel đang thực hiện đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn, với 35.000 việc làm bị "trảm" trong vài năm qua do công ty đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Đơn kiện của Intel cáo buộc rằng Luo đã hành động một cách có chủ đích. Khoảng một tuần trước ngày dự kiến rời công ty, Luo đã cố gắng sao chép tệp từ máy tính xách tay do Intel cấp sang một ổ lưu trữ ngoài. Tuy nhiên, nỗ lực đầu tiên này đã thất bại do bị các cơ chế bảo vệ của Intel ngăn chặn.

Không bỏ cuộc, chỉ ba ngày trước ngày làm việc cuối cùng, Luo đã thử lại. Lần này, anh ta đã chuyển thành công khoảng 18.000 tệp tin sang một thiết bị NAS (ổ cứng mạng). Báo cáo cho biết, trong những ngày cuối cùng tại Intel, Luo đã dành thời gian còn lại để tải xuống nhiều thông tin nhất có thể, bao gồm các tài sản bí mật của công ty.

Intel đã phát hiện ra hành vi chuyển giao dữ liệu bất thường này ngay sau khi Luo hoàn thành nó. Công ty đã cố gắng liên lạc với Luo trong suốt hơn ba tháng qua về vụ vi phạm dữ liệu, nhưng không thành công. Cựu kỹ sư này đã không phản hồi bất kỳ cuộc gọi, email hay thư từ nào được gửi qua bưu điện.

Không còn cách nào khác, Intel buộc phải đệ đơn kiện, yêu cầu Jinfeng Luo bồi thường thiệt hại 250.000 USD và phải trả lại toàn bộ thông tin đã bị đánh cắp.

Đây không phải là lần đầu tiên Intel gặp rắc rối với nhân viên cũ. Gần đây, một cựu kỹ sư khác của Intel cũng bị kết án 2 năm quản chế và phạt 34.000 USD vì tội sao chép thông tin. Đáng nói hơn, anh ta đã sử dụng dữ liệu này để được Microsoft tuyển dụng, và quá trình tố tụng tại tòa còn tiết lộ rằng Microsoft đã dùng chính thông tin bị đánh cắp đó để làm lợi thế trong các cuộc đàm phán với Intel.

Hiện tại, tung tích của Jinfeng Luo vẫn chưa được xác định và anh ta chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về các cáo buộc.