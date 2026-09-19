Có nên nâng cấp lên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max?

Mặc dù một số người thường xuyên nâng cấp điện thoại hằng năm, nhưng thực tế cho thấy 55% người dùng chỉ thay điện thoại sau mỗi 2 đến 3 năm. Khi giá cả tăng cao, nhiều người có thể cân nhắc giữ lại thiết bị hiện tại thêm một năm nữa, đặc biệt khi Apple đã tăng giá các mẫu iPhone mới lên 100 USD.

iPhone 18 Pro có giá không hề rẻ với nhiều người dùng.

Để giúp người dùng nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn khi nâng cấp, dưới đây được xem là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên nghĩ đến việc nâng cấp iPhone mới.

- Bảo mật: Apple nổi tiếng với việc hỗ trợ các mẫu iPhone cũ trong thời gian dài. Hiện tại, phiên bản hệ điều hành mới nhất là iOS 27 vẫn hỗ trợ các thiết bị từ iPhone 11 ra mắt năm 2019. Miễn là iPhone còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, người dùng thường an toàn để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, khi thiết bị không còn nhận được cập nhật, thiết bị sẽ dễ bị tổn thương trước các lỗ hổng bảo mật. Nếu iPhone đã quá cũ, việc nâng cấp là cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân.

- Tình trạng pin: Tình trạng pin là một yếu tố quan trọng khác. Nếu phải sạc điện thoại nhiều lần trong ngày, có thể đã đến lúc nâng cấp. Người dùng có thể kiểm tra tình trạng pin trong cài đặt iPhone. Nếu pin đã xuống cấp, thay pin có thể là một lựa chọn tiết kiệm hơn so với việc mua một chiếc điện thoại mới.

Tình trạng pin là một trong những yếu tố quyết định việc nâng cấp.

- Hiệu suất: Mặc dù iOS 27 cải thiện hiệu suất, nhưng các mẫu iPhone cũ như iPhone 11 và 12 có thể không tận dụng được hết lợi ích này. Chip A20 Pro trong iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mang lại hiệu suất vượt trội so với các mẫu cũ. Nếu thường xuyên gặp khó khăn với tốc độ xử lý của điện thoại, việc nâng cấp có thể là lựa chọn hợp lý.

Nếu đang sở hữu iPhone 16 Pro hoặc 17 Pro, việc nâng cấp có thể không cần thiết trừ khi người dùng muốn trải nghiệm các tính năng mới hoặc cải tiến nhỏ. So với iPhone 16 và 17, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có một số cải tiến như camera 48 MP và hệ thống làm mát tốt hơn.

Cuối cùng, nếu iPhone không còn nhận được cập nhật bảo mật, người dùng nên xem xét nâng cấp. Một chiếc iPhone 15 hoặc 16 đã qua sử dụng có thể là lựa chọn hợp lý. Nếu thời lượng pin là vấn đề chính, người dùng cũng có thể thay pin với chi phí thấp hơn so với việc mua điện thoại mới.

iPhone 18 Pro chỉ mang đến một số cải tiến nhỏ so với iPhone 17 Pro.

Giới chuyên gia khuyến khích người dùng sử dụng điện thoại càng lâu càng tốt, đặc biệt khi rác thải điện tử là một vấn đề nghiêm trọng về khí hậu. Hãy nâng cấp chỉ khi thiết bị hiện tại không còn đáp ứng được nhu cầu hằng ngày của mỗi người.