Giới khoa học phát hiện loài quạ có trí thông minh như một đứa trẻ 6 tuổi

Dù thường mang định kiến tiêu cực vì tiếng kêu và sự xuất hiện ồn ào, nhưng loài quạ đang được giới khoa học chứng minh là một trong những sinh vật có tư duy sắc sảo hàng đầu. Giáo sư danh dự Pierre-Yves Daoust thuộc đại học Prince Edward Island nhận định đây là nhóm chim thông minh nhất từng được biết đến, sở hữu tỷ lệ kích thước não bộ so với cơ thể thuộc hàng lớn nhất trong thế giới loài chim.

Loài quạ sở hữu trí thông minh đáng kinh ngạc.

Theo giáo sư Louis Lefebvre từ Đại học McGill (Canada), quạ có thể lên kế hoạch trước, tự giải quyết các vấn đề mới và chế tạo công cụ chính xác tương đương kỹ năng của trẻ em từ bốn đến sáu tuổi. Điển hình tại Nhật Bản, loài chim này đã biết vận dụng tư duy nhân quả khi chủ động thả các loại hạt có vỏ cứng xuống lòng đường đông đúc để nhờ bánh xe ô tô cán vỡ.

Nghiên cứu chỉ ra quạ không hành động theo bản năng thuần túy mà biết cân nhắc lựa chọn, dùng suy luận thống kê và xử lý các phép tính cơ bản. Chúng có khả năng tư duy trừu tượng, phân biệt từng người qua đường nét khuôn mặt và ghi nhớ chính xác một gương mặt cụ thể sau nhiều năm dù chỉ nhìn thấy một lần duy nhất.

Về mặt xã hội, quạ sử dụng hệ thống giao tiếp tinh vi gồm tiếng kêu, điệu bộ cơ thể, bắt chước âm thanh và dùng mỏ để chỉ hướng tương tự ngón tay người. Chúng ghi nhớ bạn cũ sau nhiều năm xa cách và biết rỉa lông hoặc chia sẻ thức ăn để an ủi đồng loại sau xung đột. Với tuổi thọ trung bình từ 7-8 năm và có thể sống trên 15 năm, chúng thích nghi tốt ở nhiều môi trường sống từ rừng rậm, đồng ruộng đến đô thị.

Quạ có trí nhớ sắc bén, biết gắn kết đồng loại và tuổi thọ cao.

Dù có khả năng chống chịu cao trước biến đổi môi trường sống và nguy cơ tuyệt chủng chung ở mức thấp, sức chịu đựng của loài chim này vẫn tồn tại giới hạn khắc nghiệt. Sự biến mất hoàn toàn ngoài tự nhiên của loài quạ Hawaii do tác động môi trường từ con người là minh chứng cho thấy ngay cả những sinh vật thông minh nhất cũng không thể tránh khỏi áp lực môi trường sinh thái.