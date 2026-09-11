Đừng bỏ qua iOS 26.6.2 trước khi cập nhật lên iOS 27 cho iPhone

Apple vừa công bố kế hoạch phát hành iOS 27 đến với các thiết bị tương thích kể từ ngày 15/9 tới đây. Tuy nhiên, ngay trước khi thời điểm này diễn ra, Apple đã bất ngờ phát hành một bản cập nhật nhỏ cho iOS 26 mang tên iOS 26.6.2.

iOS 26.6.2 chỉ được đưa ra để khắc phục một lỗi duy nhất.

Chính sự xuất hiện của iOS 26.6.2 đã khiến không ít người dùng thắc mắc, đặc biệt trong bối cảnh iOS 27 sẽ mang đến nhiều tính năng thú vị hơn. Vậy mục đích của iOS 26.6.2 là gì?

Về cơ bản, iOS 26.6.2 được xem như là bản cập nhật cuối cùng mà Apple phát hành cho iOS 26 trước khi đưa người dùng đến với phiên bản iOS mới hơn, bởi mọi thiết bị tương thích iOS 26 đều có thể cập nhật lên iOS 27. Nếu cảm thấy lo lắng về lỗ hổng phần mềm, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm, bởi thực tế cho thấy iOS 26.6.2 (và cả iPadOS 26.6.2) được đưa ra chỉ nhằm mục đích hỗ trợ người dùng iPhone cập nhật lên iOS 27 sắp tới.

Theo đó, Apple đã triển khai iOS 26.6.2 chỉ để khắc phục một lỗi nhỏ nhưng quan trọng, đó là sự cố ngăn cản người dùng tải xuống bản cập nhật phần mềm qua kết nối di động. Hiện tại, không có phiên bản macOS nào được phát hành cùng với bản cập nhật này (dự kiến là macOS 26.6.3), và trang phát hành bảo mật của Apple cũng không ghi nhận bất kỳ bản vá lỗi mới nào liên quan đến bản cập nhật này.

Những cải tiến đáng xem trên iOS 27

Một trong những điểm nổi bật của iOS 27 là sự nâng cấp của trợ lý ảo Siri, cho phép người dùng thực hiện các cuộc hội thoại tự nhiên hơn bằng giọng nói và văn bản. Siri có khả năng tìm kiếm ảnh, tin nhắn, email và ghi chú dựa trên ngữ cảnh cá nhân, đồng thời hỗ trợ người dùng trong việc soạn thảo văn bản với các gợi ý phù hợp.

iOS 26.6.2 sẽ giúp người dùng cập nhật iOS 27 một cách thuận lợi hơn.

Ngoài ra, Siri còn có ứng dụng riêng để quản lý các cuộc hội thoại, cho phép người dùng ghim những cuộc trò chuyện quan trọng và tiếp tục tương tác trên các thiết bị khác như iPad. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh giọng nói và biểu cảm của Siri.

Trong ứng dụng Camera, chế độ Siri cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm bằng hình ảnh và nhận thông tin về những gì đang hiển thị trên màn hình.

Apple cho biết, iOS 27 giúp mở ứng dụng nhanh hơn tới 30%, tải ảnh lên thư viện nhanh hơn tới 70% và tăng tốc độ truyền tải AirDrop lên tới 60%. Giao diện Liquid Glass cũng được cải thiện với độ tương phản tốt hơn và các biểu tượng sắc nét hơn.

Bên cạnh đó, các công cụ bảo mật mới cho phép phụ huynh kiểm soát ứng dụng mà con cái có thể sử dụng ngay từ lần thiết lập iPhone đầu tiên. Tính năng “Hỏi để duyệt web” yêu cầu sự phê duyệt của phụ huynh trước khi trẻ truy cập các trang web mới. Phụ huynh có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu này qua ứng dụng Tin nhắn, đồng thời đặt giới hạn thời gian sử dụng cho từng loại ứng dụng.

Ngoài ra, Apple cũng đã tăng cường an ninh thông tin liên lạc để bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung bạo lực hoặc không phù hợp, cùng với các biện pháp bảo vệ liên quan đến hình ảnh nhạy cảm.