Công ty Trung Quốc gây sốt MXH khi tặng iPhone Duo cho mọi nhân viên

Apple chính thức trình làng iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng vào ngày 9/9 và lập tức tạo nên một cơn sốt. Phiên bản cao cấp nhất có giá gần 26.500 nhân dân tệ tại Trung Quốc (104 triệu đồng tại Việt Nam). Ngay sau đó, công ty sản xuất nội dung video Trung Quốc Film Hurricane gây chú ý khi tuyên bố tặng mỗi nhân viên một chiếc iPhone Duo, kể cả thực tập sinh và nhân viên mới.

iPhone Duo có giá cao nhất 104 triệu đồng

Theo trang Ninepai News, tại sự kiện ra mắt sản phẩm Apple giới thiệu iPhone Duo cùng dòng iPhone 18 Pro. iPhone Duo sử dụng thiết kế gập dạng “quyển hộ chiếu”. Khi mở hoàn toàn, máy có màn hình bên trong 7,6 inch, trong khi màn hình ngoài khi gập lại có kích thước 5,4 inch.

iPhone màn hình gập của Apple gây sốt.

Thiết bị được trang bị chip A20 Pro và hệ thống hai viên pin, hướng đến khả năng xử lý đa nhiệm, giải trí trên màn hình lớn và trải nghiệm sử dụng điện thoại màn hình gập.

Theo thông tin trên website Apple tại Trung Quốc, iPhone Duo có 4 tùy chọn bộ nhớ gồm 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB. Giá khởi điểm tại thị trường này là 15.999 nhân dân tệ (khoảng 59 triệu đồng), trong khi phiên bản 2 TB có giá tới 26.499 nhân dân tệ (khoảng 98 triệu đồng). Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá tới 104 triệu đồng.

Apple dự kiến mở đặt trước iPhone Duo từ ngày 16/10, trước khi chính thức bán ra từ ngày 23/10.

Công ty Trung Quốc tặng iPhone Duo cho toàn bộ nhân viên

Ngay sau khi Apple công bố iPhone Duo, một số nhân viên của Film Hurricane chia sẻ ảnh chụp thông báo nội bộ lên mạng xã hội.

Trong nhóm công ty, nhà sáng lập Film Hurricane viết: “Theo thông lệ, mỗi người sẽ nhận một chiếc iPhone Duo”, đồng thời cho phép nhân viên lựa chọn những mẫu iPhone khác có giá trị tương đương.

Công ty gây sốt khi tặng iPhone Dou cho nhân viên.

Đáng chú ý, chính sách này không chỉ dành cho nhân viên chính thức. Thông báo nêu rõ thực tập sinh và nhân viên mới vào công ty cũng được nhận quà, miễn là có mặt tại công ty trong ngày triển khai chương trình.

Do việc tặng sản phẩm có giá trị cao có thể phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, công ty cho biết sẽ chi trả các khoản thuế liên quan, giúp nhân viên không phải tự bỏ thêm tiền.

Đây cũng không phải lần đầu Film Hurricane sử dụng các sản phẩm Apple làm phúc lợi cho nhân viên.

Theo đó, từ năm 2022, công ty đã nhiều lần tặng nhân viên các sản phẩm mới của Apple sau mỗi đợt ra mắt. Nếu thông tin về iPhone Duo được xác nhận, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp công ty tặng sản phẩm Apple cho nhân viên.

Thông tin nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Dân mạng lập tức bình luận: "Đúng là công ty nhà người ta","Phúc lợi này quá khủng". Số khác còn hài hước cho rằng “ngày đầu đi làm đã được tặng điện thoại trị giá hàng chục triệu đồng”.

Công ty đứng sau loạt video triệu lượt xem

Được biết, Film Hurricane được Pan Tianhong (Tim) thành lập năm 2014, là một công ty chuyên sản xuất nội dung hình ảnh nổi tiếng tại Trung Quốc. Tài khoản của công ty trên Bilibili hiện có hơn 12 triệu người theo dõi, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ lớn trên Douyin và Weibo.

Những năm gần đây, công ty nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội nhờ chính sách phúc lợi dành cho nhân viên. Lần này, việc gắn tên tuổi công ty với mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple tiếp tục tạo ra một cơn sốt trên MXH.