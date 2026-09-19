Samsung hé lộ Galaxy M08 và F08 theo cách khá bất ngờ

Samsung đang âm thầm chuẩn bị cho việc ra mắt hai mẫu điện thoại giá rẻ mới, Galaxy M08 và Galaxy F08. Thông tin này được xác nhận khi trang hỗ trợ cho hai sản phẩm này vừa được đăng tải trên các trang web chính thức của công ty tại Ấn Độ và Bangladesh.

Chuyên gia rò rỉ thông tin Mohmmad Khatri đã phát hiện ra rằng các thiết bị này có số hiệu model lần lượt là SM-M085F/DS và SM-E085F/DS. Mặc dù Samsung chưa đưa ra thông báo chính thức nào, nhưng sự xuất hiện của các trang hỗ trợ cho thấy thời điểm ra mắt của hai mẫu điện thoại này đang đến gần.

Galaxy M08 dự kiến sẽ nhắm đến người dùng phổ thông, những người tìm kiếm một sản phẩm có giá trị tốt. Trong khi đó, Galaxy F08 có thể sẽ được phân phối qua các kênh bán lẻ trực tuyến tại các thị trường như Ấn Độ. Hiện vẫn chưa rõ liệu hai mẫu điện thoại này sẽ sử dụng chung phần cứng hay có những khác biệt nhỏ dành riêng cho từng dòng sản phẩm.

Galaxy M08 và F08 xuất hiện trên trang hỗ trợ của Samsung.

Thông tin trên trang hỗ trợ cũng trùng khớp với các chứng nhận trước đó, khi các số hiệu model tương tự đã xuất hiện trên cơ quan đăng ký IMEI của GSMA và Liên minh Wi-Fi, xác nhận rằng các thiết bị này là có thật và sẽ hỗ trợ phiên bản 4G hai SIM. Dựa vào lịch sử ra mắt trước đây, thời điểm ra mắt tháng 10 có vẻ hợp lý, vì các thế hệ trước là Galaxy M07 và F07 đã được giới thiệu vào khoảng thời gian này năm 2025.

Hiện tại, thông tin duy nhất mà chúng ta có là các trang hỗ trợ đã có mặt tại Ấn Độ và Bangladesh, cùng với số hiệu model chính thức. Người dùng có thể mong đợi thêm thông tin chi tiết trong những tuần tới, cho thấy Galaxy M08 và F08 đang tiến gần hơn đến việc ra mắt tại một số thị trường châu Á.