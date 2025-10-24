"Cơn ác mộng" chuyển dữ liệu giữa iPhone và Android sắp chấm dứt

Apple dường như đang chuẩn bị giải quyết một trong những "nỗi đau" lớn nhất của người dùng là chuyển đổi giữa hai hệ điều hành. Hãng đã lặng lẽ xem trước một công cụ mới có tên "AppMigrationKit", hứa hẹn giúp việc chuyển điện thoại trở nên mượt mà hơn rất nhiều.

Công cụ này được trang 9to5Mac phát hiện trong phiên bản beta của iOS/iPadOS 26.1. Nó được thiết kế để giúp các ứng dụng "đóng gói" và di chuyển dữ liệu trên thiết bị của bạn - chẳng hạn như cài đặt, tệp lưu game (game saves), hoặc file ngoại tuyến - khi bạn chuyển từ iPhone sang một nền tảng không phải của Apple, như Android.

Ảnh minh họa.

Mặc dù các ứng dụng vẫn cần phải đăng ký tham gia (opt-in), nhưng nếu các nhà phát triển sử dụng bộ công cụ này, phần lớn dữ liệu quan trọng của bạn có thể sẽ "đi theo" bạn khi bạn đổi điện thoại.

Động thái này không chỉ dừng lại ở AppMigrationKit. Báo cáo cho biết Apple cũng đang thử nghiệm một tùy chọn tích hợp sẵn có tên Transfer to Android (Chuyển sang Android) ngay bên trong phần Cài đặt của iPhone. Điều này cho phép người dùng di chuyển dữ liệu trực tiếp từ iOS mà không cần dùng đến các ứng dụng của bên thứ ba.

Quan trọng hơn, đây dường như là một "con đường hai chiều". Một tính năng 'Transfer to iPhone' (Chuyển sang iPhone) tương ứng cũng được cho là sắp có trên Android, bắt đầu với việc hỗ trợ truyền eSIM. Tất cả những điều này mở đường cho việc di chuyển dữ liệu liền mạch giữa cả hai nền tảng.

Từ trước đến nay, việc chuyển đổi từ Android sang iPhone, hoặc ngược lại, luôn là một rắc rối lớn. Người dùng thường xuyên bị mất dữ liệu đã lưu, các tùy chọn ứng dụng, hoặc các tệp không được sao lưu lên đám mây. Động thái mới này của Apple cho thấy cuối cùng họ cũng "cởi mở" hơn.

Nếu bạn đã từng phải cấu hình lại mọi ứng dụng từ con số không sau khi đổi điện thoại, bạn sẽ thấy sức hấp dẫn của AppMigrationKit. Nó mang lại hy vọng về việc giữ lại lịch sử và cài đặt ứng dụng, ngay cả khi bạn rời khỏi hệ sinh thái Apple, loại bỏ các bước xuất/nhập thủ công và tránh mất tiến trình trong ứng dụng.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, bộ công cụ này mới chỉ xuất hiện trong tài liệu nhà phát triển và các bản beta ban đầu, nên nó vẫn đang trong giai"đoạn thử nghiệm và chưa có ngày phát hành chính thức. Các nhà sản xuất ứng dụng sẽ cần thời gian để tích hợp bộ công cụ này, nhưng đây rõ ràng là một bước tiến lớn hướng tới việc chuyển đổi điện thoại cuối cùng cũng trở nên "không đau đớn".