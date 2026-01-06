Vụ loạt fanpage không ảnh đại diện, ảnh bìa: Facebook chính thức lên tiếng

Sau nhiều ngày cộng đồng người dùng Facebook tại Việt Nam xôn xao khi hàng loạt tài khoản cá nhân và fanpage bất ngờ xóa hoặc ẩn ảnh đại diện, ảnh bìa, chiều 6/1, Meta (công ty mẹ của Facebook) đã chính thức lên tiếng. Meta gọi đây là “cập nhật về các vấn đề kỹ thuật trên Facebook”, đồng thời thừa nhận sự cố có ảnh hưởng trực tiếp tới một bộ phận người dùng tại Việt Nam.

Thông báo chính thức của Meta.

Theo nội dung phản hồi được Meta cung cấp, công ty này cho biết: "Về vấn đề tài khoản, Meta đã ghi nhận một sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến một số tài khoản tại Việt Nam. Đội ngũ kỹ thuật đang ưu tiên xử lý và đến thời điểm hiện tại, một số tài khoản đã được khôi phục.

Về việc thay đổi ảnh đại diện, Facebook hiện tích hợp nhiều lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản người dùng. Đồng thời, chúng tôi khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát lại các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư".

"Việc ảnh đại diện tự động thay đổi về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật của Facebook", Meta nhấn mạnh.

Loạt fanpage không còn ảnh đại diện trong sáng 3/1.

Trước đó, một số fanpage của các đơn vị truyền thông và cộng đồng nổi tiếng như VTV24, Theanh28 Entertainment,… ghi nhận hiện tượng không có ảnh đại diện hoặc ảnh bìa. Việc các fanpage lớn có thay đổi về ảnh đại diện, ảnh bìa như trên khiến hàng loạt fanpage khác làm theo, thậm chí cả người dùng tài khoản cá nhân.

Trong những ngày xảy ra sự cố, nhiều giả thuyết được cộng đồng mạng đưa ra. Một số người lo ngại tài khoản bị xâm nhập, bị quét vi phạm hoặc đang nằm trong đợt kiểm duyệt diện rộng. Giờ đây, việc Meta xác nhận đây là lỗi kỹ thuật giúp phần nào trấn an tâm lý người dùng.

Tuy nhiên, phản hồi của Meta cũng để lại không ít câu hỏi. "Việc ảnh đại diện tự động thay đổi về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật của Facebook" chưa được Meta giải thích rõ về cơ chế kỹ thuật nào dẫn tới hiện tượng này, cũng như phạm vi ảnh hưởng cụ thể.

Sự cố lần này tiếp tục cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của người dùng Việt Nam vào các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Chỉ một trục trặc nhỏ về mặt hiển thị cũng đủ tạo ra làn sóng hoang mang trên diện rộng. Trong bối cảnh đó, khuyến nghị của Meta về việc thường xuyên rà soát cài đặt bảo mật và quyền riêng tư vẫn được xem là cần thiết, dù không phải nguyên nhân trực tiếp của sự việc.