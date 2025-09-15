Cách thêm hộ chiếu vào ứng dụng VNeID mới nhất

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Cách thêm hộ chiếu phổ thông vào ứng dụng VNeID 2.2.2. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách thêm hộ chiếu vào ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store. Để tránh bị mất tiền và thông tin cá nhân, người dùng tuyệt đối không cài đặt thông qua file APK hoặc liên kết lạ.

- Bước 2: Để sử dụng được đầy đủ tính năng, yêu cầu bạn phải có tài khoản VNeID mức 2. Nếu chưa thực hiện, người dùng có thể đến công an phường/xã bất kì để được hỗ trợ, không phụ thuộc vào nơi thường trú.

Cập nhật ứng dụng VNeID 2.2.2 thông qua Google Play hoặc App Store. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Sau khi đăng nhập ứng dụng VNeID, người dùng chỉ cần chuyển sang mục Ví giấy tờ - Tích hợp giấy tờ - Tạo mới yêu cầu - Hộ chiếu.

- Bước 4: Tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm số hộ chiếu, ngày hết hạn. Sau đó đánh dấu vào ô Tôi xác nhận các thông tin trên là đúng rồi nhấn Gửi yêu cầu. Lúc này, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, nếu mọi thứ chính xác, thông tin hộ chiếu sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID, tương tự như GPLX, thẻ BHYT…

Cách thêm hộ chiếu vào ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

