Cách liên kết tài khoản ngân hàng vào VNeID để nhận tiền an sinh

Bộ Công an vừa triển khai dịch vụ liên kết tài khoản thanh toán để nhận các khoản hỗ trợ và chi trả an sinh xã hội (ASXH) trực tiếp trên ứng dụng VNeID, bao gồm: Lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp hộ nghèo,… giúp khách hàng nhận tiền nhanh chóng, minh bạch và an toàn.

VNeID đã có tính năng thêm tài khoản ngân hàng để nhận các khoản an sinh.

Cách đăng ký liên kết tài khoản:

Bước 1: Đăng nhập VNeID > chọn “An sinh xã hội” > chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 2: Chọn ngân hàng trong danh sách các ngân hàng đã được hỗ trợ.

Bước 3: Nhập số tài khoản ngân hàng > bấm "Đồng ý chia sẻ dữ liệu" > bấm "Tiếp tục" (nhập thêm số CMND 9 số nếu có yêu cầu)

Bước 4: Gửi yêu cầu thành công chờ kết quả xác nhận từ VNeID.

Lưu ý: Tài khoản liên kết phải là tài khoản Việt Nam đồng, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.