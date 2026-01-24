Thêm cách thanh toán bằng mã QR trên đồng hồ thông minh, không cần smartphone

Trong những năm gần đây, thanh toán số tại Việt Nam đang bứt tốc mạnh mẽ, trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hằng ngày. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước và các báo cáo thị trường, chỉ trong nửa đầu năm 2025, tổng lượng giao dịch điện tử đã vượt cùng kỳ năm trước, đạt hơn 12 tỷ lượt, duy trì đà tăng trưởng 30 - 40% mỗi năm.

Khi người dùng ngày càng ưu tiên tốc độ và sự liền mạch trong mọi hoạt động, việc đưa thanh toán lên thiết bị đeo thông minh trở thành bước tiến tất yếu của công nghệ tiêu dùng. Như mới đây, Garmin đã bổ sung giải pháp thanh toán bằng ví điện tử MoMo trên đồng hồ thông minh của hãng, bên cạnh Garmin Pay.

Với cập nhật này, người dùng có thể thanh toán và nhận tiền bằng mã QR trực tiếp ngay trên cổ tay. Phải nói rõ, tính năng thanh toán không tiền mặt trên đồng hồ như trên là sẽ liên kết với tài khoản ví điện tử, để từ đó người dùng bật lên cho người khác quét chứ chưa thể hỗ trợ thao tác quét mã QR của bên cần nhận thanh toán.

Trước đó, Garmin Pay đã được triển khai tại Việt Nam và hỗ trợ 11 ngân hàng lớn, cho phép người dùng thanh toán một chạm. Thanh toán trực tiếp trên cổ tay không chỉ nhanh hơn, mà còn tiện lợi khi tham gia các hoạt động chạy bộ, đạp xe hay tập luyện ngoài trời, không cần mang theo điện thoại hay ví tiền.

Hiện, thị trường Việt Nam đã có nhiều đơn vị hỗ trợ thanh toán không tiền mặt ngay trên đồng hồ thông minh. Gần đây nhất, Huawei cũng đã công bố tích hợp tính năng thanh toán bằng ví điện tử một chiều (chỉ cho người khác quét mã QR của mình) trên đồng hồ thông minh Watch GT6 Pro.