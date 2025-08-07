Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Làm thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách làm thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID cho người dưới 14 tuổi

Trước khi bắt đầu, bạn cần phải cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ, cài đặt thông qua liên kết hoặc file APK.

Ngoài ra, để có thể trải nghiệm được đầy đủ các tính năng, người dùng cần phải nâng cấp tài khoản VNeID lên mức 2, thực hiện tại công an phường/xã ở bất cứ đâu (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú).

- Bước 1: Để làm thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, đầu tiên bạn hãy mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (mã định danh cá nhân và mật khẩu).

- Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần chọn Thủ tục hành chính - Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi - Tạo mới yêu cầu.

Chọn thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, mối quan hệ với người cần cấp căn cước (cha, mẹ, người đại diện hợp pháp). Lưu ý, các mục có dấu * không được bỏ trống. Nếu người cần cấp thẻ căn cước chưa có số định danh cá nhân, bạn hãy đến công an phường/xã để tiến hành thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân.

- Bước 4: Nếu thông tin có trong cơ sở dữ liệu, bạn sẽ được chuyển đến bước lựa chọn cơ quan và ngày thực hiện, sau đó làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

- Bước 5: Khi đã nộp hồ sơ, người dùng sẽ được cung cấp một mã hồ sơ để theo dõi tiến độ xử lý. Đến ngày hẹn, bạn chỉ cần dẫn con/em đến cơ quan công an để hoàn tất thủ tục.

Điền đầy đủ các thông tin cần thiết khi làm thủ tục. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, việc triển khai dịch vụ làm thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID không chỉ đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc tận dụng các ứng dụng như VNeID sẽ góp phần xây dựng một xã hội hiện đại, minh bạch và giảm thiểu tối đa các thủ tục rườm rà.

Người dân chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể chủ động quản lý, cập nhật các thông tin cá nhân, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính.