VNeID 2.2.2 trên iOS và Android: Tích hợp thêm hộ chiếu, bằng cấp, học bạ,...

Ứng dụng VNeID vừa có bản cập nhật 2.2.2 với nhiều điểm mới. Đây đều là các cập nhật thiết thực, gắn liền với hoạt động thường ngày của mỗi công dân Việt Nam.

Ứng dụng VNeID vừa có bản cập nhật 2.2.2.

Theo đó, VNeID 2.2.2 có thêm các tích hợp sau:

1. Tích hợp hộ chiếu phổ thông, giấy phép đăng ký tàu cá, bằng cấp, học bạ.

2. Tích hợp đăng ký bảo hiểm xe.

3. Bổ sung dịch vụ công đăng lý lưu trú tên tàu cá và di chuyển xuất nhập cảng, trạm kiểm soát biên phòng.

4. Cập nhật các dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký thường trú, tạm trú.

5. Cập nhật định danh tổ chức.

Sau khi tích hợp các thông tin nói trên lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID và được phê duyệt, chúng có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

Đồng thời, ở phiên bản VNeID 2.2.2, ứng dụng cũng đã điều chỉnh, cập nhật một số nội dung nhỏ và sửa lỗi.

Người dùng có thể cài đặt hay cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.2 tại các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).