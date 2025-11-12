Cách nộp sổ đỏ trên VNeID

Ứng dụng VNeID vừa có bản cập nhật mới nhất, phiên bản 2.2.4, bổ sung 7 tiện ích mới. Trong đó có cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cơ quan nhà nước.

Đầu tiên, người dân cần dùng định danh mức độ 2 đăng nhập vào ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất, sau đó truy cập vào mục "cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước".

Tại đây sẽ hiện ra giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin. Tiếp đến, người dân ấn vào "tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Giao diện cung cấp sổ đỏ mới nhất trên VNeID. Ảnh: Phạm Dự

Phần thông tin người kê khai sẽ được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai đó là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG. Cuối cùng, ấn vào xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chiến dịch "làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" là đợt tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên toàn quốc, diễn ra trong 90 ngày từ tháng 9 đến hết tháng 11.

Mục tiêu là đảm bảo thông tin đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, giúp quản lý minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết khi cơ sở dữ liệu đất đai được làm sạch, đúng, đủ, mọi người sẽ có nhiều lợi ích về sau. Trong tương lai, các giao dịch sẽ được thực hiện ngay trên không gian mạng và thông tin về quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất sau đó cũng được mã hóa, tích hợp trên VNeID để mọi người tra cứu, kiểm soát.

Người dân nộp sổ đỏ photocopy cho tổ dân phố ở phường Tây Mỗ, Hà Nội. Ảnh: Linh Đan

Về lý do cần phải làm sạch dữ liệu đất đai, ông Phấn cho hay công tác quản lý đất đai đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau và mỗi thời lại có cách quản lý, chỉnh lý, lưu giữ khác nhau và "thay đổi liên tục, không có sự đồng bộ". Cơ quan nhà nước chỉ nắm được tên của chủ sử dụng đất còn người dân lại thay đổi nhiều giấy tờ, tự ý chuyển mục đích sử dụng nên chưa đồng bộ.