Bão số 10 (Bualoi): Zalo bật SOS cho người dùng từ Thanh Hóa tới Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thuỷ văn Quốc gia, sáng 28/9, bão số 10 mạnh cấp 12, giật cấp 15, hướng vào khu Bắc Trung Bộ. Cơn bão được đánh giá khó lường khi đi dọc bờ biển. Các tỉnh miền Trung đang tích cực triển khai chống bão nhằm giảm thiểu những thiệt hại có thể gây ra về người và tài sản.

Nhằm ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 10 (Bualoi), Zalo vừa mở tính năng SOS cho người dân tại các địa phương có nguy cơ sạt lở cao, gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Theo đó, người dùng Zalo có thể dễ dàng sử dụng tính năng SOS để tìm kiếm sự hỗ trợ trong thời điểm bão lũ và thiên tai phức tạp. Ngay trên cửa sổ ﻿Tin nhắn﻿, người dùng có thể thấy tính năng Zalo SOS với dòng chữ “Bạn có đang an toàn không?”. Tại đây, người dùng có hai lựa chọn “Chia sẻ tình trạng" và “Yêu cầu hỗ trợ".

Với tính năng “Chia sẻ tình trạng", người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ có thể đăng trạng thái tình hình với hai lựa chọn “Tôi an toàn" và “Tôi đang khó khăn" cùng việc chia sẻ tình hình cụ thể.

Với tính năng “Yêu cầu hỗ trợ", người dùng có thể liên lạc trực tiếp tới tổng đài 112 khi cần hỗ trợ. Đây là số điện thoại duy nhất, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tiếp nhận 24/7 các thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, tai nạn và những tình huống nguy cấp cần trợ giúp.

Tính năng Zalo SOS đã chứng tỏ được hiệu quả thời điểm bão lũ diễn ra. Trong năm 2024, thời điểm bão Yagi diễn ra gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh thành phía Bắc, đã có 72.000 người kết nối cứu trợ, 36.400 người liên hệ khẩn cấp, và 586.000 người đăng trạng thái an toàn trong siêu bão Yagi.

Nhờ tính năng Zalo SOS, hơn nửa triệu người dân tại các tỉnh thành phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi có thể cập nhật tình hình để người thân và gia đình yên tâm.

Bên cạnh việc mở tính năng Zalo SOS, Zalo cũng tích cực hỗ trợ các cơ quan nhà nước gửi đến người dân tin nhắn cảnh báo thiên tai, bão lũ.

Trong tuần vừa qua, với hai cơn bão tiếp cận vào vùng biển Việt Nam, tính đến Chủ nhật ngày 28/9/2025, Zalo đã hỗ trợ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi đi gần 70 triệu tin nhắn cảnh báo người dân tại các tỉnh thành chịu ảnh hưởng.

Trong thời gian tới, Zalo cho biết, họ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ các bộ ban ngành gửi đi những thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai, cảnh báo bão lũ.

Thông qua nền tảng Zalo với 78,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, các cơ quan nhà nước có thể gửi đến người dân những thông tin nhanh về tình hình mưa lũ hay các kiến thức người dân cần biết để vượt qua mùa mưa bão.