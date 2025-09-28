Bão số 10 mới nhất giật cấp 15, áp sát Huế - Quảng Trị: Sẵn sàng điện thoại vệ tinh, drone

Theo bản tin nhanh của Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách TP. Huế khoảng 90Km về phía Đông - Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190Km về phía Nam - Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất đạt cấp 12 (118 - 133Km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 - 25km/h.

Ảnh vệ tinh vị trí bão số 10 lúc 13h ngày 28/9.

Trước tình hình này, các nhà mạng di động lớn như Viettel, VinaPhone, MobiFone cho biết, họ đã triển khai các biện pháp ứng phó toàn diện nhằm bảo vệ mạng lưới và đảm bảo dịch vụ ổn định cho khách hàng. Tại các tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp, các nhà mạng đã tổ chức rà soát, kiểm tra các trạm BTS, sẵn sàng máy phát điện và cáp quang dự phòng, đồng thời kiên cố toàn bộ các cột ăng-ten, cố định cáp, nâng cấp nguồn truyền dẫn và bổ sung ắc quy tại các trạm,...

Để hỗ trợ các sở chỉ huy của Chính phủ, các tỉnh thực hiện công tác ứng cứu thông tin và tìm kiếm cứu nạn, nhà mạng còn chuẩn bị hệ thống điện thoại vệ tinh, xe phát sóng cơ động cùng các giải pháp đặc biệt như máy bay không người lái để kết nối cáp quang qua các vùng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở.

Riêng với Viettel, đến trưa 28/9, hơn 470 đội ứng cứu thông tin đã được điều động từ khắp các tỉnh/thành phố trên cả nước, sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Bualoi. Các đội này được tổ chức theo nhóm chuyên môn cụ thể như trạm BTS, cố định băng rộng và cơ điện,...

Bên cạnh đó, Viettel đưa AI vào điều hành, cập nhật hiện trạng mạng lưới được cập nhật liên tục, hiển thị thông suốt từ chỉ huy đến nhân sự làm trực tiếp giúp giảm đáng kể thời gian khắc phục sự cố, trung bình thời gian khôi phục dịch vụ nhanh hơn trước đây 30%.

Viettel cũng nhắn tin cảnh báo tới hơn 8 triệu khách hàng tại các tỉnh chịu ảnh hưởng, khuyến cáo người dân sạc đầy pin thiết bị, chuẩn bị lương thực, nước uống, kiểm tra nơi ở an toàn và hạn chế di chuyển trong bão để bảo đảm an toàn cho bản thân và duy trì liên lạc thông suốt. Các giải pháp hỗ trợ khách hàng về gói cước liên lạc, điểm sạc miễn phí được Viettel triển khai theo tình hình thực tế tại các tỉnh.

Bên cạnh đó, Viettel khuyến mãi 20% cho khách hàng nạp thẻ tại các tỉnh ảnh hưởng bão từ Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế với quy mô 3,3 triệu khách hàng và hoãn chặn một chiều với thuê bao trả sau để đảm bảo thông tin liên lạc.

“Đánh giá đây là một cơn bão mạnh, ngay sau cơn bão số 9 nên thiệt hại có thể lớn, Viettel hiện đã lên phương án 4 tại chỗ sẵn sàng để ứng cứu bão số 10. Mục tiêu bằng mọi giải pháp đảm bảo sóng cho các sở chỉ huy của Chính phủ, các tỉnh và sở chỉ huy của Viettel để phục vụ công tác điều hành ứng phó bão, đảm bảo thông tin liên lạc được hỗ trợ nhanh nhất cho người dân”, Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết.