Dân mạng Google gì về bão số 10 đang giật cấp 15, cách Đà Nẵng 130Km?

Theo bản tin nhanh của Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng 28/9, vị trí tâm bão số 1 (Bualoi) vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 350Km về phía Đông - Đông Nam, cách TP. Đà Nẵng khoảng 130Km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất hiện đạt xấp 12 (118 - 133Km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Ảnh vệ tinh bão số 10 lúc 7h ngày 28/9.

Trong 24 giờ qua, cụm từ “Bão số 10” đã trở thành từ khóa rất được quan tâm trên Google tại Việt Nam. Theo thống kê từ Google Trends, lượng tìm kiếm liên quan đến bão số 10 bắt đầu tăng mạnh từ rạng sáng ngày 28/9, đạt đỉnh vào khoảng 4 giờ sáng, sau đó duy trì ở mức cao.

Biểu đồ tăng trưởng lượt tìm kiếm liên quan bão số 10.

Xu hướng này phản ánh rõ sự lo lắng của người dân khi cơn bão đang có diễn biến phức tạp và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực miền Trung.

Biểu đồ quan tâm theo thời gian cho thấy trong ngày 27/9, mức độ tìm kiếm giữ ở mức trung bình. Tuy nhiên, sang ngày 28/9, chỉ số tìm kiếm tăng nhanh chóng.

Xét theo khu vực, bản đồ phân bổ của Google Trends cho thấy mức độ quan tâm tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Trung, trải dài từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Quảng Ngãi và Bình Định. Đây đều là những địa phương có khả năng nằm trên đường đi hoặc chịu tác động gián tiếp của bão số 10, vì vậy nhu cầu cập nhật tin tức thời tiết tăng cao.

Ngoài ra, một số tỉnh thành phía Bắc và Nam Bộ cũng ghi nhận mức độ tìm kiếm nhất định, phản ánh sự quan tâm rộng rãi trên cả nước.

Những chủ đề liên quan đi kèm cũng xoay quanh yếu tố thời tiết và dự báo. Theo dữ liệu, từ khóa “con bão số 10”, “tin bão số 10”, “bão số 10 bualoi” hay “bão số 10 mới nhất” nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất. Ngoài ra, còn có các chủ đề phổ biến khác bao gồm “dự báo thời tiết” và “thông tin dự báo bão”.

Việc từ khóa “Bão số 10” vọt lên trên công cụ tìm kiếm cho thấy rõ mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng mạng. Xu hướng này phản ánh nhu cầu rất lớn về các kênh thông tin chính thống, nhanh chóng và chính xác, giúp người dân kịp thời chuẩn bị, ứng phó và hạn chế thiệt hại trước diễn biến phức tạp của bão.