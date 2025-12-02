Những bộ sạc dự phòng dung lượng "khủng", tốc độ cao dành cho game thủ

PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2025 là giải đấu toàn cầu của tựa game PUBG Mobile, diễn ra từ ngày 24/11 - 14/12/23025 tại Bangkok, Thái Lan. Các đội tuyển hàng đầu thế giới sẽ tranh tài qua nhiều giai đoạn thi đấu, để tranh các giải thưởng trong tổng giải thưởng trị giá 3 triệu USD và danh hiệu vô địch thế giới.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi PMGC được tổ chức song song cùng PUBG Global Championship trong lễ hội PUBG United. Tại giải đấu, công nghệ Smart Fast Charging của Anker, bao gồm mẫu 25K Powerbank (A1695) sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho tuyển thủ trong quá trình luyện tập.

Những bộ sạc dung lượng "khủng", tốc độ cao tại PMGC 2025.

Trong đó, pin dự phòng Anker 25K (A1695) trở thành thiết bị sạc chính thức của giải đấu PMGC. Sản phẩm được thiết kế tập trung vào hiệu suất và sự ổn định, bảo đảm thiết bị của game thủ luôn hoạt động mượt mà và phục hồi năng lượng nhanh giữa các trận.

Ngoài ra, họ còn mang tới củ sạc Anker 140W (A2697), là bộ sạc GaN đa cổng có khả năng cung cấp năng lượng đồng thời cho laptop, máy tính bảng và điện thoại, phù hợp cho người chơi game ở nhiều thiết bị. Tất cả các mẫu đều tích hợp đa cổng và hỗ trợ sạc nhanh, ngay cả trong cường độ chơi game cao.

Bên cạnh đó, còn có sạc 6 cổng Anker Prime 250W (A2345). Đây là bộ sạc 6 cổng tổng công suất 250W hỗ trợ cả USB-C lẫn USB-A, đủ sức “gánh” đồng thời laptop, tablet, điện thoại và phụ kiện. Các cổng được phân bổ hợp lý, công nghệ thông minh giúp tự tối ưu dòng sạc theo thiết bị.

Cuối cùng, pin dự phòng Anker 10K (A1638) dung lượng 10.000mAh hướng đến nhu cầu gọn nhẹ nhưng vẫn đủ dùng cho một đến hai lần sạc smartphone. Kiểu dáng mỏng, trọng lượng nhẹ giúp cầm vừa tay và bỏ túi dễ dàng. Cổng sạc nhanh tích hợp giúp nạp lại thiết bị trong thời gian ngắn, phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển trong ngày.