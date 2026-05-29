Người ngoài hành tinh ở ngay trước mắt nhưng robot NASA không nhận ra?

Suốt nhiều thập kỷ qua, cuộc săn tìm người ngoài hành tinh luôn bị ám ảnh bởi một nỗi sợ mang tên "dương tính giả" – tức là việc các nhà khoa học reo hò vì tưởng tìm thấy sự sống, nhưng hóa ra đó chỉ là một phản ứng hóa học vô cơ vô tri. Vụ tranh cãi thế kỷ năm 1996 về hóa thạch vi khuẩn trên một mảnh thiên thạch Sao Hỏa là minh chứng điển hình.

Điều gì sẽ xảy ra nếu dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh đã tồn tại – nhưng công nghệ và phương pháp của chúng ta lại bỏ sót chúng?

Thế nhưng, trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí danh tiếng Nature Astronomy, các nhà sinh học vũ trụ đã dội một gáo nước lạnh vào toàn bộ giới khoa học khi tuyên bố: Vấn đề nguy hiểm hơn gấp bội hiện nay là "âm tính giả" – sự sống ngoài hành tinh đang ở ngay trước mắt, nhưng chúng ta lại không thể nhìn thấy vì tìm kiếm sai tín hiệu.

Giáo sư Inge Loes ten Kate từ đại học Utrecht (Hà Lan), tác giả chính của nghiên cứu, thẳng thắn chỉ ra một lỗ hổng chí mạng: "Các sứ mệnh không gian và công cụ hiện tại được thiết kế để tìm kiếm sự sống, nhưng rủi ro bỏ sót một điều gì đó lại hoàn toàn bị ngó lơ. Đang có những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống nhận diện của chúng ta".

Theo nghiên cứu, hiện tượng "mù sinh học" này đến từ 3 nguyên nhân cốt lõi:

- Dấu vết quá mờ nhạt: Các sinh vật ngoài hành tinh có thể để lại những ký hiệu vô cùng tinh vi, dễ dàng bị xóa nhòa bởi thời gian hoặc bị bầu khí quyển khắc nghiệt che giấu, bẻ gãy.

- Giới hạn của công nghệ: Các công cụ của robot hiện tại chưa đủ nhạy để bắt được các tín hiệu bị ẩn giấu sâu dưới lòng đất.

- Tư duy lối mòn của con người: Con người luôn tìm kiếm những dạng sự sống giống như trên Trái Đất (cần nước, oxy...). Nếu một sinh vật tồn tại dựa trên một hệ hóa học hoàn toàn khác, nhân loại sẽ lập tức bỏ qua.

Một ví dụ điển hình là các khoáng chất chứa sắt được phát hiện trên Sao Hỏa vào năm ngoái. Chúng có mô hình oxy hóa kỳ lạ mà trên Trái Đất, hiện tượng này chỉ xảy ra khi có bàn tay của sinh học. Nhưng cho đến nay, các siêu robot của NASA vẫn "bó tay" không thể kết luận đây là dấu vết của sinh vật hay chỉ là phản ứng hóa học thông thường. "Đơn giản là chúng ta chưa hiểu điều gì đang diễn ra ở đó", giáo sư Ten Kate thừa nhận.

Hình minh họa người ngoài hành tinh.

Lời cảnh báo này không chỉ mang giá trị lý thuyết. Các nhà khoa học lo ngại rằng nếu không sớm thay đổi bộ nhận diện, các tập đoàn khai khoáng hoặc các quốc gia sẽ sớm đưa máy móc lên khai thác tài nguyên trên Sao Hỏa hoặc các mặt trăng xa xôi.

Hậu quả là các hoạt động công nghiệp thô bạo này có thể hủy diệt vĩnh viễn các hệ sinh thái vi khuẩn ngoài hành tinh trước khi con người kịp nhận ra chúng có tồn tại.

Để cứu vãn tình thế, nhóm nghiên cứu đề xuất NASA và các cơ quan vũ trụ phải lập tức thay đổi chiến lược: đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc quét và nhận diện các mô hình bất thường, đồng thời thiết lập các giả thuyết đo lường rộng hơn thay vì chỉ bám vào định nghĩa sự sống của Trái Đất. Nếu không, chúng ta sẽ mãi là những "kẻ mù đi đêm" trong vũ trụ bao la.