Nhóm tin tặc dùng công cụ AI tấn công mạng hàng trăm tổ chức trên khắp thế giới

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Microsoft nói rằng nhóm tin tặc này sử dụng phương thức gọi là ARTEX để tiến hành tấn công, nhắm vào cả các tổ chức công và tư nhân. Tập đoàn cho biết đã xác nhận được hoạt động tấn công mạng thông qua phân tích nhật ký hệ thống và nhiều hồ sơ khác.

Mục tiêu của các vụ tấn công hoạt động trong nhiều ngành nghề, trong đó có hàng không vũ trụ, quốc phòng, năng lượng và dịch vụ tài chính.

Microsoft cho biết trong một số vụ, tin tặc đã giành được quyền tiếp cận ưu tiên vào cơ sở hạ tầng đám mây của một tổ chức trong vòng chưa đến 3 giờ.

Theo Microsoft, số lần đăng nhập đạt đỉnh ở mức 2.900 lần một phút, khiến cho các phần mềm bảo vệ không có thời gian để phát hiện truy cập và phản ứng lại.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ARTEX có được dùng trong một loạt các vụ tấn công mạng gần đây vào các công ty Nhật Bản hay không. Tuy nhiên, theo truyền thông, phương thức này đã được sử dụng trong một loạt các vụ tấn công nhắm vào các định chế tài chính Hàn Quốc từ cuối tháng trước.