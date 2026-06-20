Đèn màn hình chống chói, tích hợp núm xoay điều khiển không dây độc đáo

Không khó để bắt gặp những chiếc đèn treo màn hình trên bàn làm việc của dân văn phòng, lập trình viên hay nhà sáng tạo nội dung. Trong đó, ScreenBar Halo 2 vừa được BenQ ra mắt cùng loạt màn hình dành cho máy Mac, mang tới nhiều cải tiến về quang học, khả năng điều khiển thông minh và hệ thống đèn kép.

BenQ ScreenBar Halo 2 gắn trên một màn hình 27-inches.

Thiết kế

ScreenBar Halo 2 có thiết kế tối giản quen thuộc của BenQ nhưng được hoàn thiện theo hướng cao cấp hơn. Thanh đèn làm từ kim loại màu xám đậm, các chi tiết ghép nối chắc chắn và cho cảm giác đồng bộ với những màn hình hiện đại. Khi lắp lên màn hình 27 inch trong quá trình trải nghiệm thực tế, sản phẩm hòa vào tổng thể góc làm việc, có thể xem như một điểm nhấn trang trí cho không gian.

Điểm chú ý nữa nằm ở hệ thống đèn kép gồm đèn chiếu phía trước và đèn nền phía sau màn hình. Nếu như nhiều mẫu đèn màn hình chỉ tập trung chiếu sáng mặt bàn thì ScreenBar Halo 2 còn tạo thêm một lớp ánh sáng nền phía sau màn hình. Hiệu ứng này đặc biệt hữu ích khi làm việc trong phòng tối, giúp giảm độ tương phản giữa màn hình và môi trường xung quanh.

Hệ thống đèn kép trên ScreenBar Halo 2.

BenQ tiếp tục sử dụng công nghệ quang học bất đối xứng ASYM-Light độc quyền nhưng đã nâng cấp đáng kể ở thế hệ mới. Hệ thống gồm 8 vùng phản xạ kết hợp 12 thấu kính quang học giúp ánh sáng được tập trung xuống mặt bàn thay vì phản chiếu lên màn hình.

Theo công bố của hãng, góc cắt chống chói đạt 18 độ. Trong quá trình sử dụng thực tế, người viết thử đặt một tờ giấy trắng ở nhiều vị trí trước màn hình để quan sát hướng chiếu sáng. Kết quả cho thấy, ánh sáng chỉ rọi dọc trước bề mặt màn hình, hạn chế tối tượng lóe sáng hoặc phản chiếu gây khó chịu khi làm việc.

ScreenBar Halo 2 hỗ trợ nhiều loại màn hình khác nhau, từ màn hình phẳng đến màn hình cong có độ cong từ 1000R đến 1800R, đồng thời tương thích với độ dày từ 0,43cm đến 6cm. Khi thử nghiệm trên cả màn hình cong và màn hình phẳng, việc lắp đặt chỉ mất vài phút mà không cần dụng cụ hỗ trợ.

Nhà sản xuất cũng tính toán khá kỹ khi thiết kế phần kẹp không che webcam tích hợp trên Apple Studio Display. Đối với các màn hình khác, họ tặng kèm kẹp webcam khá tiện dụng, tuy nhiên kẹp này chỉ sử dụng keo hai mặt để dán lên thanh đèn nên có phần thiếu cao cấp so với việc cố định bằng cơ chế ngàm hay vít ốc.

Kẹp webcam đi kèm.

Một nâng cấp khác dễ nhận thấy là bộ điều khiển không dây đi kèm. Thay vì các nút cảm ứng đơn giản như nhiều sản phẩm trên thị trường, BenQ trang bị một núm xoay riêng với màn hình hiển thị thông số trực quan. Người dùng có thể theo dõi độ sáng, nhiệt độ màu và trạng thái hoạt động ngay trên màn hình nhỏ này. Trong quá trình trải nghiệm, việc điều chỉnh ánh sáng bằng núm xoay mang lại cảm giác nhanh và rất sướng tay.

Công năng

Công năng mới là điểm khiến ScreenBar Halo 2 khác biệt so với phần còn lại của thị trường. Thanh đèn có thể tạo độ rọi trung tâm lên tới 1.000 lux và vùng chiếu sáng rộng khoảng 85 x 50cm. Trên bàn làm việc thực tế, khu vực bàn phím, chuột, sổ ghi chép và các thiết bị phụ kiện được chiếu sáng khá đồng đều mà không xuất hiện các vùng tối gây khó chịu.

Người dùng có thể điều chỉnh riêng độ sáng của đèn trước và đèn sau tùy nhu cầu sử dụng. Cường độ sáng được tinh chỉnh vô cấp từ 1 đến 100%, trong khi nhiệt độ màu trải dài từ 2.700K đến 6.500K. Khi làm việc vào buổi tối, người viết có thể giảm nhiệt độ màu xuống khoảng 3.000K để tạo cảm giác dễ chịu hơn cho mắt. Ngược lại, khi xử lý tài liệu hoặc chỉnh sửa ảnh vào ban ngày, mức nhiệt độ màu cao hơn giúp hình ảnh hiển thị rõ hơn.

Công năng của ScreenBar Halo 2 được điều chỉnh trên một núm xoay.

Tính năng Auto Dimming hoạt động khá hiệu quả trong thực tế. Cảm biến ánh sáng liên tục theo dõi môi trường xung quanh và tự động điều chỉnh cường độ chiếu sáng phù hợp. Khi trời tối hoặc khi bật thêm đèn trong phòng, thanh đèn sẽ tự cân bằng lại độ sáng mà không cần người dùng can thiệp. Sau một thời gian sử dụng, đây là chế độ người viết sử dụng thường xuyên nhất bởi sự tiện lợi và ổn định mà nó mang lại.

Bên cạnh đó, BenQ còn trang bị cảm biến siêu âm thế hệ mới cho tính năng Auto On/Off. Đèn có thể tự nhận biết khi người dùng ngồi vào hoặc rời khỏi bàn làm việc. Thời gian chờ trước khi tắt có thể tùy chỉnh ở các mức 3, 5, 10 hoặc 15 phút. Trong quá trình trải nghiệm, tính năng này hoạt động tương đối chính xác và đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên di chuyển giữa các cuộc họp hoặc rời bàn trong thời gian ngắn.

Thêm một chi tiết nhỏ nhưng đáng giá là khả năng lưu chế độ ánh sáng yêu thích. Sau khi thiết lập được mức sáng và nhiệt độ màu phù hợp với thói quen làm việc, người dùng có thể lưu lại để kích hoạt nhanh chỉ bằng một thao tác. Với những ai dành nhiều giờ mỗi ngày trước màn hình máy tính, sự tiện lợi này giúp trải nghiệm sử dụng liền mạch hơn đáng kể.

Tổng quan sau khoảng một tuần trải nghiệm thực tế, BenQ ScreenBar Halo 2 không chỉ giải quyết bài toán chiếu sáng đơn thuần mà còn góp phần giúp cho môi trường làm việc dễ chịu hơn, hạn chế phản xạ trên màn hình, giảm cảm giác mỏi mắt và tăng sự tập trung trong những phiên làm việc kéo dài. Song thiếu phần mềm hỗ trợ trên PC hay điều khiển qua ứng dụng di động khiến sản phẩm này chưa thật sự thông minh cho smarthome.