20 điện thoại Samsung Galaxy sắp nhận tính năng camera AI mới

Như tên gọi, đây là bộ lọc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cho phép người dùng tùy chỉnh ảnh theo phong cách riêng biệt. Theo thông tin từ SamMobile, phiên bản beta thứ tư của One UI 7.0 (dựa trên Android 15) đã tích hợp tính năng này cho dòng Galaxy S24.

Galaxy S24 trang bị bộ lọc AI mang lại trải nghiệm thú vị.

Tuy nhiên, không chỉ riêng dòng S24 mà nhiều mẫu điện thoại khác cũng sẽ được cập nhật “Bộ lọc AI”. Danh sách các thiết bị nhận được tính năng này bao gồm: Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S23, S23 Plus, S23 Ultra, S22, S22 Plus, S22 Ultra, S21, S21 Plus, S21 Ultra, Galaxy Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Galaxy Z Flip3, Z Flip4, Z Flip5 và Z Flip6.

Thông tin này được cung cấp bởi Tarun Vats, một nguồn rò rỉ thông tin nổi tiếng trên mạng xã hội X, người thường đưa ra những dự đoán chính xác về các sản phẩm của Samsung.

Bên cạnh “Bộ lọc AI”, dòng Galaxy S24 còn được trang bị chế độ “LOG” trên camera, một công cụ hữu ích cho những người yêu thích chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

Bộ lọc AI sẽ giúp nâng tầm các bức ảnh trên nhiều điện thoại Galaxy.

Đối với One UI 7.0, câu hỏi lớn hiện nay là khi nào phiên bản ổn định sẽ được phát hành cho Galaxy S24. Một chuyên gia rò rỉ khác là Ice Universe từng cho biết sẽ có thêm hai phiên bản beta nữa của One UI 7.0 sẽ được phát hành trước khi bản chính thức được phát hành vào tháng 4 hoặc tháng 5.

Tuy nhiên, tin đồn gần đây xuất hiện cho biết tất cả các phiên bản beta đã được phát hành, có nghĩa người dùng sẽ sớm nhận được One UI 7.0. Dẫu vậy, tất cả sẽ chỉ được vén màn sau những động thái đến từ Samsung.