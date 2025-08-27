Ra mắt smartphone có camera zoom 10x, chụp chân dung 5 mức tiêu cự

Điểm nhấn của Vivo V60 5G nằm ở cụm camera hợp tác với ZEISS, camera tele 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX882, thiết kế kính tiềm vọng và có khẩu độ f/2.65. Camera này có chế độ Chân dung sân khấu Tele ZEISS 10x và Chân dung đa tiêu cự ZEISS cung cấp 5 tiêu cự, bổ sung thêm tiêu cự 85mm và 100mm so với thế hệ trước.

Cụm camera sau của Vivo V60 5G.

Các tính năng AI hỗ trợ xử lý ảnh được nâng cấp, bao gồm Xóa vật thể AI 3.0, Xóa phản chiếu AI, Di chuyển ma thuật AI và Mở rộng hình ảnh AI. Người dùng cũng có thể tận dụng Tăng cường ảnh AI để nâng chất lượng ảnh cũ hoặc ảnh độ phân giải thấp. Ngoài camera tele, V60 5G còn sở hữu camera chính ZEISS OIS 50MP với cảm biến Sony IMX766, camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie nhóm 50MP hỗ trợ quay video 4K.

Thiết kế của V60 5G kết hợp màn hình viền siêu mỏng, cong 41 độ. Máy đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68 và IP69, có thể chịu độ sâu 1,5m trong 120 phút cũng như áp lực tia nước cao. Kính cường lực Diamond Shield thế hệ mới và kết cấu giảm chấn giúp tăng khả năng chống va đập.

Về hiệu năng, V60 5G được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12GB có thể mở rộng thêm 12GB, bộ nhớ trong tùy chọn 256GB hoặc 512GB. Màn hình đạt chứng nhận HDR10+ với độ sáng cực đại 5.000 nits. Viên pin BlueVolt 6.500mAh ứng dụng công nghệ Anode Silicon Carbon thế hệ 3, hỗ trợ sạc nhanh 90W và các chế độ tối ưu giúp duy trì tuổi thọ pin.

Máy chạy Funtouch OS với cam kết cập nhật 4 phiên bản hệ điều hành và bảo mật 6 năm. V60 5G tích hợp Google Gemini, hỗ trợ quản lý lịch, tóm tắt nội dung và làm việc đa ứng dụng. Tính năng Liên kết AI thông minh tối ưu tín hiệu trong môi trường yếu như hầm xe hay thang máy, đồng thời chặn cuộc gọi rác.

Tại Việt Nam, Vivo V60 5G được niêm yết với giá 15,99 triệu đồng cho bản 12GB + 256GB và 16,99 triệu đồng cho bản 12GB + 512GB.