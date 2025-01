Smartphone Galaxy cũ sắp nhận tính năng AI mới từ Galaxy S25 nhờ “Google”

May mắn thay, Google đã không khiến những người này cũng như người dùng Pixel của họ cảm thấy bị bỏ rơi khi công ty đã giúp họ tiếp cận vói một trong những tính năng AI mói nổi bật nhất của dòng Galaxy S25.

Talk Live trên Gemini giúp người dùng không cần phải đầu tư dòng Galaxy S25.

Cụ thể, phím tắt Talk Live của Gemini hiện đã được triển khai cho người dùng Pixel 9 và dòng Galaxy S24 của năm 2024. Thông tin này được xác nhận trong một bài đăng trên blog của Google tuần trước, nhưng có thể đã bị nhiều người bỏ lỡ do sự chú ý vào sự kiện ra mắt Galaxy S25.

Được biết, phím tắt Talk Live của Gemini được thiết kế để cải thiện trải nghiệm tương tác với AI. Thay vì phải nhập câu hỏi một cách thủ công, người dùng có thể tương tác ngay lập tức với Gemini dựa trên nội dung hiển thị trên màn hình, bao gồm hình ảnh, video hoặc tài liệu.

Cách thức hoạt động của tính năng này rất đơn giản như sau:

- Kích hoạt Gemini bằng cách nhấn và giữ nút nguồn hoặc sử dụng lệnh thoại.

- Các nút tắt sẽ xuất hiện trên lớp phủ Gemini cung cấp lời nhắc theo ngữ cảnh dựa trên nội dung mà người dùng đang xem.

Người dùng dòng Pixel 9 đã có cơ hội trải nghiệm Talk Live với Gemini.

- Chạm vào một nút tắt sẽ tự động đưa nội dung (URL, dữ liệu trang hoặc toàn bộ tệp) vào Gemini và khởi động trò chuyện trực tiếp.

Tính năng này giúp người dùng dễ dàng nhận được sự hỗ trợ của AI mà không cần phải sao chép và dán thông tin hay chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Google cho biết người dùng Pixel 9 đã có cơ hội trải nghiệm tính năng này, nhưng không phải ai cũng được sử dụng ngay lập tức. Tính năng đã được thử nghiệm thành công trên Pixel 9 Pro XL với phiên bản Gemini v1.0.686588308 và ứng dụng Google v16.2.40. Tuy nhiên, một số người dùng Galaxy S24 Ultra vẫn chưa thấy tính năng này được kích hoạt, cho thấy đây là một quá trình triển khai theo từng giai đoạn.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh cách thức hoạt động của Gemini Talk Live. Theo mặc định, hình ảnh, video và tệp sẽ tự động gửi đến Gemini khi sử dụng nút tắt. Tuy nhiên, nếu muốn kiểm soát nhiều hơn, người dùng có thể nhấn và giữ phím tắt để tắt tính năng tự động gửi.

Nhưng người dùng smartphone Galaxy cũ cũng có thể nhận được điều tương tự.

Việc triển khai Talk Live của Gemini trên điện thoại Google là điều đã được dự đoán từ trước, tương tự như tính năng Circle to Search ra mắt trên Galaxy S24 trước khi đến với người dùng Pixel 8 và các thiết bị Android khác. Một năm sau, Circle to Search đã trở thành tiêu chuẩn trên Android, và có khả năng Gemini Talk Live cũng sẽ theo quỹ đạo tương tự.

Đối với người dùng dòng Galaxy S25, Samsung vẫn giữ lại một số tính năng AI độc đáo dành riêng cho chúng, bao gồm Now Brief (giải pháp thông minh hơn cho tiện ích At a Glance của Google giúp tóm tắt ngày của người dùng với thông tin chi tiết hỗ trợ bởi AI), hoặc hành động trên nhiều ứng dụng giúp thực hiện các tác vụ phức tạp trên nhiều ứng dụng một cách liền mạch.

Dòng Galaxy S25 sẽ chính thức lên kệ từ ngày 7/2 và người dùng sẽ sớm được trải nghiệm những tính năng AI mới này. Một số đơn đặt hàng trước của Galaxy S25 thậm chí đã được giao sớm hơn dự kiến.