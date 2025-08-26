Chó robot sắp tung hoành trên bề mặt Sao Hỏa

Theo Yahoo Tech, Trong tương lai không xa, khi con người đặt những bước chân đầu tiên lên Hành tinh Đỏ, họ sẽ không đơn độc. Một dự án mang tên LASSIE đang phát triển một người bạn đồng hành đặc biệt, với một chú chó robot bốn chân được thiết kế để trở thành trợ thủ đắc lực, người trinh sát an toàn và nhà khoa học tự hành trên Sao Hỏa.

Không giống bất kỳ loài chó nào trên Trái Đất, chú chó robot của dự án LASSIE là một robot bốn chân tân tiến, được trang bị khả năng hoạt động hoàn toàn độc lập. Nhiệm vụ của nó không chỉ là thu thập các mẫu vật địa chất quý giá mà còn là đi trước, cảnh báo cho các phi hành gia về những khu vực có địa hình không ổn định, giúp họ tránh được những tai nạn đáng tiếc như trật mắt cá chân.

Chó robot là hy vọng tương lai cho hành trình khám phá Sao Hỏa.

Tại sao lại là chó robot mà không phải rover?

Trong khi các robot tự hành có bánh xe (rover) đã chứng tỏ được giá trị, chúng lại bị giới hạn ở những địa hình tương đối bằng phẳng. Ngược lại, với bốn chiếc chân linh hoạt, chó robot LASSIE có thể di chuyển và giữ thăng bằng trên những bề mặt gồ ghề, dốc đá mà rover không thể tiếp cận.

Điểm ưu việt của LASSIE nằm ở công nghệ "cảm biến nhận cảm bản thể" (Proprioceptive Sensing). Công nghệ này cho phép robot có khả năng "cảm nhận" và diễn giải các lực tác động lên bề mặt, y như một chú chó thật biết khi nào nên tránh một vỉa hè nóng bỏng hay một bãi đá lởm chởm. Khả năng này biến LASSIE thành một trinh sát an toàn lý tưởng.

Thử nghiệm tại "Sao Hỏa trên Trái Đất"

Để chuẩn bị cho sứ mệnh khắc nghiệt, nguyên mẫu chó robot mang tên Spirit đã trải qua các cuộc thử nghiệm khắt khe tại Vườn quốc gia White Sands (New Mexico), nơi có những cồn cát và lớp đất tơi xốp được xem là tương tự bề mặt Sao Hỏa. Thử thách tại đây không chỉ đến từ địa hình phức tạp mà còn từ cái nóng gay gắt, buộc nhóm nghiên cứu phải làm việc từ lúc bình minh để tránh làm hỏng bộ nguồn của robot.

Các nhà khoa học đang thử nghiệm chó robot tại Mỹ.

Điều thú vị là quá trình phát triển LASSIE còn lấy cảm hứng từ chính người bạn thân nhất của con người. Chú chó chăn cừu Đức tên Howard đã được các nhà khoa học quan sát cách di chuyển linh hoạt qua địa hình băng tuyết, từ đó rút ra những bài học quý giá để cải thiện thuật toán cho "người đồng nghiệp" robot của mình.

Mục tiêu cuối cùng của dự án là tạo ra một người bạn đồng hành robot đủ tin cậy, thông minh và xứng đáng với cái tên Lassie huyền thoại, sẵn sàng cùng con người chinh phục những biên giới mới trong vũ trụ.