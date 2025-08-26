Tỷ phú Elon Musk kiện cả Apple lẫn OpenAI vì… "chơi không đẹp"

Cuộc chiến trong ngành trí tuệ nhân tạo vừa leo thang lên một nấc thang mới khi công ty xAI của Elon Musk chính thức đệ đơn kiện hai gã khổng lồ công nghệ Apple và OpenAI. Vị tỷ phú cáo buộc họ đã hình thành một "liên minh độc quyền" nhằm bóp nghẹt các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là ứng dụng Grok của ông.

Lời đe dọa trước đó của Elon Musk đã trở thành hiện thực. Vụ kiện, được nộp vào ngày 27/8, mô tả đây là "câu chuyện về hai kẻ độc quyền hợp lực" để duy trì sự thống trị trên thị trường AI béo bở. Theo xAI, sự hợp tác giữa Apple và OpenAI đang khóa chặt thị trường, ngăn cản những nhà đổi mới có cơ hội cạnh tranh công bằng.

Elon Musk chính thức đâm đơn kiện Apple và OpenAI.

Trọng tâm của vụ kiện xoay quanh hai vấn đề chính.

Thứ nhất, xAI cáo buộc Apple đã cố tình thao túng bảng xếp hạng App Store để ưu ái ChatGPT. Đơn kiện nêu rõ Apple đã "hạ thấp ưu tiên" của các chatbot AI đối thủ như Grok, đồng thời "kéo dài quy trình đánh giá ứng dụng" một cách bất thường, gây ra bất lợi lớn cho các công ty cạnh tranh.

Thứ hai, và quan trọng hơn, là thỏa thuận tích hợp sâu rộng ChatGPT vào hệ điều hành của Apple. xAI cho rằng việc đưa ChatGPT vào các tính năng của Apple Intelligence trên hàng trăm triệu thiết bị iPhone và Mac đã mang lại cho OpenAI một lợi thế không thể cạnh tranh được. "ChatGPT là chatbot AI tạo sinh duy nhất được hưởng lợi từ hàng tỷ lời nhắc của người dùng", đơn kiện nhấn mạnh, cho rằng điều này khiến các đối thủ khác không thể mở rộng quy mô và đổi mới.

Trước khi khởi kiện, Elon Musk từng quả quyết trên mạng xã hội X rằng "bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI cũng không thể đạt được vị trí số 1 trên App Store". Tuy nhiên, một chi tiết trớ trêu là chính tính năng Community Notes trên nền tảng của ông đã phản bác lại tuyên bố này, đưa ra bằng chứng cho thấy các ứng dụng như DeepSeek và Perplexity vẫn vươn lên vị trí dẫn đầu sau khi Apple và OpenAI công bố hợp tác.

Dù vậy, vụ kiện của Elon Musk không phải là không có cơ sở. Giới phân tích pháp lý chỉ ra sự tương đồng với vụ kiện chống độc quyền mà Google đã thua vào năm ngoái, liên quan đến việc trả tiền cho Apple để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định. Phán quyết đó có thể tạo ra tiền lệ có lợi cho xAI.

Liệu đây có phải là một cuộc chiến pháp lý chính nghĩa chống lại hành vi độc quyền, hay chỉ là sự bất mãn của một tỷ phú khi "đứa con cưng" Grok của mình không thành công như mong đợi? Tòa án sẽ là nơi đưa ra câu trả lời cuối cùng.