Quên năng lượng mặt trời, đây mới là nguồn năng lượng vô tận cho thế giới

Một nhóm các nhà khoa học tại Singapore vừa công bố một phát hiện có thể định hình lại tương lai năng lượng của quốc đảo này, đồng thời tạo tiền lệ cho các thành phố khác trên thế giới. Mặc dù không có hoạt động núi lửa, phát hiện này cho thấy Singapore vẫn có tiềm năng lớn về năng lượng địa nhiệt chưa được khai thác.

Hoạt động thăm dò các nguồn địa nhiệt vẫn đang được quan tâm.

Cụ thể, hai lỗ khoan địa nhiệt mới được thực hiện ở miền bắc Singapore đã ghi nhận nhiệt độ dưới lòng đất lên tới 122 độ C ở độ sâu chỉ 1,76 km, gần gấp đôi so với các số liệu đo được trước đó trong khu vực. Được dẫn dắt bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) và quỹ nghiên cứu TUMCREATE, dự án này nhằm khám phá cách khai thác năng lượng địa nhiệt - nguồn nhiệt tự nhiên bên dưới bề mặt trái đất - để cung cấp điện cho các tòa nhà, làm mát các thành phố và giảm sự phụ thuộc vào năng lượng bẩn.

Giáo sư Alessandro Romagnoli từ NTU cho biết: “Kết quả cho thấy chúng ta có tiềm năng lớn trong việc phát điện và làm mát khu vực bằng các công nghệ thương mại có sẵn trong lĩnh vực năng lượng địa nhiệt”.

Mặc dù sản xuất năng lượng địa nhiệt thường chỉ giới hạn ở những khu vực có suối nước nóng hoặc hoạt động núi lửa, mức nhiệt độ cao ghi nhận dưới lòng đất tại Singapore mở ra cơ hội cho nguồn năng lượng sạch ngay cả ở những khu vực ổn định về mặt địa lý. Các công nghệ địa nhiệt tiên tiến có thể biến điều này thành hiện thực mà không cần hồ chứa nước nóng tự nhiên.

Đây sẽ là nguồn năng lượng sạch gần như vô tận cho thế giới trong tương lai.

Được biết, các mô hình hóa hệ thống địa nhiệt ban đầu cho thấy khả năng tiết kiệm đáng kể chi phí và lượng khí thải khi áp dụng công nghệ này. Theo các mô phỏng, điện được tạo ra từ các hệ thống địa nhiệt cải tiến rẻ hơn ít nhất 38% so với điện chạy bằng hydro, trong khi chi phí làm mát giảm 39%. Cả hai hệ thống đều cắt giảm ít nhất 90% lượng khí thải nhà kính.

Nếu thành công, phương pháp này có thể cung cấp nguồn năng lượng sạch, sưởi ấm và làm mát cho các khu vực đô thị đang ngày càng nóng, với lượng khí thải thấp hơn và tiết kiệm chi phí lâu dài. Nó cũng sẽ góp phần đạt được các mục tiêu về năng lượng sạch và hạn chế ô nhiễm, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Quan trọng hơn, nguồn nhiệt dưới bề mặt Trái Đất sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết như mưa hay bão, cho phép chúng ta vẫn duy trì nguồn năng lượng sạch gần như vô tận.

Ở thời điểm hiện tại, địa nhiệt vẫn là một công nghệ mới và đang trong giai đoạn nghiên cứu để hoàn thiện cách thức khai thác. Mới đây, các chuyên gia từ Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) và Hội đồng năng lượng địa nhiệt Châu Âu (EGEC) đã tham gia một hội thảo để thảo luận về cách các thành phố có thể khai thác năng lượng địa nhiệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Với nhiều hoạt động thăm dò đang diễn ra và sự hợp tác quốc tế gia tăng, năng lượng địa nhiệt có thể sớm trở thành giải pháp năng lượng thực tiễn và thân thiện với môi trường tại Singapore, Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác trên thế giới.