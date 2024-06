Gmail trên Android sắp có thêm nhiều tính năng mới nhờ Gemini AI

Phiên bản mới nhất của ứng dụng Gmail trên Android (2024.05.26.638440827) đã tích hợp thêm nhiều tính năng mới cho nút Gemini AI, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc đọc và soạn email.

Cụ thể, khi nhấn vào nút Gemini, người dùng sẽ thấy các gợi ý nhanh cho các tác vụ mà Gemini có thể thực hiện, bao gồm "Summarize this email", "List the next steps" và "Suggest a reply". Việc tích hợp này hứa hẹn sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc xử lý email hàng ngày.

Những nút bấm của tính năng AI trong ứng dụng Gmail cho Android.

Trước đó, Android Authority cũng đã thành công trong việc kích hoạt nút Gemini trong ứng dụng Gmail, cho phép truy cập vào phiên bản đầy đủ của chatbot này với nhiều tính năng như tóm tắt email.

Mặc dù Google chưa công bố thời điểm chính thức ra mắt tính năng mới này, nhưng với tốc độ phát triển và tích hợp Gemini vào các dịch vụ của mình, người dùng Android có thể sớm được trải nghiệm những tiện ích mà Gemini mang lại cho Gmail.

Bên cạnh đó, người dùng điện thoại và máy tính bảng Samsung cũng có thể sử dụng Galaxy AI để thực hiện nhiều tác vụ hàng ngày như tóm tắt nội dung, viết nội dung, ghi âm giọng nói và chỉnh sửa hình ảnh.

