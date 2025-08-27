Gần 1 tỷ thiết bị Xiaomi đã kết nối mạng lưới AIoT

Xiaomi vừa công bố kết quả hợp nhất chưa kiểm toán cho quý II/2025. Trong quý này, doanh thu của tập đoàn tăng 30,5% so với cùng kỳ, đạt 16,24 tỷ USD, đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp vượt mốc 14 tỷ USD. Lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng vọt 75,4% so với cùng kỳ, đạt 1,512 tỷ USD và vượt 1,4 tỷ USD trong hai quý liên tiếp.

Trong đó, mảng kinh doanh IoT (Internet of Things - Internet vạn vật kết nối) và sản phẩm tiêu dùng thông minh của Xiaomi đạt doanh thu 5,418 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận gộp cải thiện 2,8 điểm phần trăm, lên 22,5%.

Đã có gần 1 tỷ thiết bị Xiaomi nhập mạng lưới IoT. (Ảnh minh họa)

Tính đến ngày 30/6/2025, số thiết bị IoT kết nối trên nền tảng AIoT (sự kết hợp giữa AI và IoT) của Xiaomi (không bao gồm smartphone, máy tính bảng và laptop) đã đạt 989,1 triệu sản phẩm, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Số lượng người dùng sở hữu từ 5 thiết bị kết nối trở lên đạt 20,5 triệu, tăng 26,8%. Ứng dụng Xiaomi Home ghi nhận 113,1 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Mảng dịch vụ Internet của Xiaomi duy trì kết quả ổn định trong quý II, với doanh thu đạt 1,274 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tiếp tục giữ ở mức cao, 75,4%. Tệp người dùng ngày càng mở rộng đã giúp cả lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) toàn cầu và tại Trung Quốc đều lập kỷ lục mới: MAU toàn cầu đạt 731,2 triệu người, tăng 8,2%; trong khi MAU tại Trung Quốc đại lục đạt 184,8 triệu người, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực chip, Xiaomi ra mắt chip flagship tiến trình 3nm tự phát triển mang tên Xiaomi XRING O1. Với thành tựu này, Xiaomi trở thành công ty thứ 4 trên thế giới và là công ty đầu tiên tại Trung Quốc có khả năng tự thiết kế và phát triển chip flagship 3nm. Dòng smartphone cao cấp Xiaomi 15S Pro cùng với 2 mẫu máy tính bảng OLED Xiaomi Pad 7 Ultra và Xiaomi Pad 7S Pro đều được trang bị chip Xiaomi XRING O1.