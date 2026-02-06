Khởi động Road to EWC 2026: Tin vui cho mọi game thủ từ chuyên nghiệp tới bán chuyên

Với hơn 230 giải đấu diễn ra tại tất cả các khu vực eSports lớn và ở nhiều cấp độ thi đấu, Road to EWC 2026 kết nối các giải đấu do nhà phát hành dẫn dắt, các sự kiện quốc tế và các vòng loại chính thức thành một lộ trình xuyên suốt mùa giải, hướng tới Esports World Cup tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, diễn ra từ ngày 607 đến 23/8/2026.

Thông qua việc thống nhất các vòng loại của nhiều bộ môn và hệ sinh thái nhà phát hành trong một lịch thi đấu toàn cầu duy nhất, Road to EWC tạo ra cơ hội cho tuyển thủ và câu lạc bộ ở mọi cấp độ tranh tài trên sân khấu eSports lớn nhất thế giới.

Đồng thời, chương trình cũng mang đến cho người hâm mộ một lịch thi đấu minh bạch, có thể theo dõi quanh năm, được thiết kế nhằm đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, thúc đẩy đầu tư dài hạn và hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành eSports toàn cầu.

Road to EWC được tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái eSports toàn cầu, sử dụng các giải đấu chính thức và các sự kiện hàng đầu làm lộ trình vòng loại cho EWC 2026. Các hệ thống và giải đấu tiêu biểu bao gồm Apex Legends Global Series, Capcom Cup, the Chess.com Global Championship, Combo Breaker, CrossFire Pro League, EA Sports FC Pro, Free Fire World Series,...

Bên cạnh đó, các vòng loại trực tuyến mở và giải đấu cộng đồng sẽ được tổ chức cho các bộ môn Call of Duty: Warzone, Dota 2, Teamfight Tactics và Chess, tạo cơ hội tiếp cận cho các tuyển thủ phong trào mong muốn tranh tài cùng những tên tuổi hàng đầu đến từ các hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.

Trong năm 2025, hơn 2.500 tuyển thủ đã giành quyền tham dự EWC thông qua Road to EWC, đại diện cho hơn 100 quốc gia và hơn 200 câu lạc bộ. Tuyển thủ Free Fire 15 tuổi Rasyah “Rasyah” Rasyid trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử EWC. Những tên tuổi như Manuel “ManuBachoore” Bachoore (EA FC) và Zeng “Xiao Hai” Zhuojun (Street Fighter) tiếp tục khẳng định vị thế tại giải đấu,...

Trang thông tin chuyên biệt Road to EWC tại esportsworldcup.com sẽ cập nhật đầy đủ các giải đấu vòng loại, bao gồm thời gian, địa điểm, thể thức thi đấu và cách theo dõi, giúp người hâm mộ đồng hành cùng các đội tuyển và tuyển thủ trong suốt mùa giải.