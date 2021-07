7 mẹo chăm sóc làn da mãi mãi tuổi 20 bạn có thể tranh thủ làm khi ở nhà

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 16:34 PM (GMT+7)

Tổng hợp loạt bí quyết giúp bạn có làn da mãi mãi tuổi 20.

7 mẹo làm đẹp tuyệt vời để giúp làn da của bạn đẹp hơn bao giờ hết.

1. Mặt nạ cà rốt-trứng

Lấy một củ cà rốt nhỏ và xay nhuyễn. Đập một quả trứng, thêm một thìa cà phê cà rốt nghiền và trộn chúng với nhau. Nhẹ nhàng xoa bóp bằng các ngón tay, thoa mặt nạ này lên mặt và cổ sạch. Để nó ở đó trong 30 phút, và sau đó rửa sạch bằng nước mát. Thoa một ít kem dưỡng ẩm hoặc dầu hạnh nhân.

Bạn có thể đắp mặt nạ cà rốt-trứng này hàng ngày trong 10 ngày liên tục. Sau đó, bạn nên nghỉ ngơi một tuần và tiếp tục sử dụng mặt nạ 2-3 lần / tuần. Chỉ sau một tháng, các vết đồi mồi sẽ biến mất, làn da của bạn trở nên mịn màng và tươi trẻ hơn.

2. Mặt nạ mùi tây

Lấy một thìa cà phê lá mùi tây tươi xay nhuyễn rồi trộn với một thìa cà phê nước cốt chanh và một thìa bột yến mạch.

Nhẹ nhàng đắp mặt nạ mùi tây lên mặt và để trong 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Bôi kem dưỡng ẩm. Bạn có thể áp dụng mặt nạ này cách ngày nếu da của bạn là da dầu hoặc da thường. Nếu da bạn khô, hãy đắp mặt nạ mùi tây hai lần một tuần.

Mặt nạ mùi tây có tác dụng làm sáng và nâng cơ, giúp da ngậm nước và mềm mại hơn.

3. Mặt nạ chuối

Lấy một quả chuối và nghiền nó. Nếu da bạn rất khô, hãy thêm một chút kem chua hữu cơ.

Đắp chuối nghiền lên mặt và để trong 20-30 phút. Rửa sạch bằng nước lạnh. Bạn có thể áp dụng mặt nạ này một vài lần một tuần.

Mặt nạ chuối giúp làn da trở nên tươi tắn và khỏe mạnh hơn. Nó hoạt động giống như một lớp vỏ mềm, đó là lý do tại sao nó rất tốt để loại bỏ các đốm đồi mồi.

4. Tập gym chống nhăn da mặt

Yoga mặt hay các bài tập thể dục cho khuôn mặt đang ngày càng trở nên phổ biến vì có thể thực hiện mỗi ngày. Các bài tập dễ dàng và an toàn có thể giúp chúng ta giữ cho làn da của mình trẻ đẹp và ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn. Bạn nên thực hiện các bài tập này hàng ngày hoặc ít nhất 4-5 lần một tuần. Đừng quên làm sạch da mặt và tay trước.

Chăm sóc vùng da quanh mắt:

Đặt ngón tay trỏ của bạn dưới lông mày và ngón tay cái dưới mắt. Nhìn lên và nâng lông mày, giữ chúng dựa vào xương. Sau đó, từ từ nhắm mắt lại đồng thời nhắm cả mi trên và mi dưới. Lặp lại bài tập này vài lần.

Làm phẳng các nếp nhăn ngang trên trán:

Các ngón trỏ của cả hai bàn tay nên đặt cao hơn lông mày vài mm. Nhấn chặt miếng đệm ngón tay vào da để lông mày không thể di chuyển. Kéo các góc của lông mày lên và về phía thái dương khi bạn cau mày. Giữ nguyên trong năm giây, và sau đó thư giãn. Lặp lại bài tập này ba lần.

Loại bỏ các nếp nhăn dọc trên trán:

Nhấn các ngón tay của bạn lên lông mày và trán, và kéo căng da. Cố gắng di chuyển lông mày của bạn như thể bạn đang cau mày. Giữ nguyên ở vị trí này trong 15-20 giây. Thư giãn. Lặp lại bài tập ba lần.

5. Giấm táo

Giấm táo là một thành phần tuyệt vời để sử dụng để làm mờ các đốm đồi mồi vì nó có chứa axit alpha hydroxy. Thoa một chút giấm lên nốt mụn và để qua đêm. Bạn có thể trộn với dầu để tránh bị khô.

6. Dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu có đặc tính chữa bệnh tuyệt vời. Mát xa một vài giọt vào vùng da có đốm đồi mồi. Bạn có thể lặp lại bước này.

Sau một tháng bôi dầu thầu dầu, sự xuất hiện của các nốt mụn giảm đi rất nhiều.

7. Vitamin C

Khi làn da của chúng ta già đi, nó bắt đầu thiếu vitamin C, đây là chất cực kỳ quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh và đàn hồi. Bạn có thể duy trì đủ lượng vitamin C thông qua việc bổ sung qua đường uống hoặc tẩy da chết bằng vitamin C. Điều này sẽ làm giảm nếp nhăn và sự đổi màu của da.

